Какая погода ожидает казахстанцев 1 сентября

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 областях страны на 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

На северо-востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, в горных районах области 15-20 м/с, в районе Алкольских озер порывы 22-27, временами 30 м/с и более.

На севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на большей части области ожидаются порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем ожидаются порывы 15 м/с.



В центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется, на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза. Днем на востоке области град. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.



В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный на севере области 15-20 м/с.



На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град. Ветер юго-западный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, западе, юге Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем на севере, востоке области сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

