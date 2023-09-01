Изменения в работе Парламента отметил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании отметил, что парламентарии нового VIII созыва смело поднимают актуальные вопросы, передает Zakon.kz.

Как отметил президент, после весенних выборов в Парламенте увеличилось количество политических партий.

"Изменился состав депутатского корпуса. Активно приступили к работе фракции политических партий, депутаты, избранные по одномандатным округам. Они инициировали много законопроектов и смело поднимали актуальные вопросы. Всего за два месяца депутаты посетили 1200 населенных пунктов и встречались с избирателями, за что я выражаю им искреннюю благодарность". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, в новой сессии темп работы парламентариев будет еще выше.