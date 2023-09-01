Президент рассказал о будущем возобновляемой энергетики в Казахстане
Президент отметил, что около трети общемировых капитальных вложений, по данным международных аналитиков, уже приходится на проекты возобновляемой энергетики.
"В Казахстане тоже проделана большая работа, были приняты новый Экологический кодекс и Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации за последние пять лет выросла почти до 5%. К 2027 году будут введены мощности еще на 1,4 гигаватта. Структура энергетического баланса страны неизбежно изменится. Поэтому следует совершенствовать подходы по управлению всей энергетической отраслью: от генерации до сбыта", – указал глава государства.
По его словам, в Казахстане необходимо развивать водородную генерацию.
"Расширение объектов генерации – основа для трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении, создания аккумуляторной промышленности. Благо, что сырья у нас достаточно. Требуются новые решения в области создания балансирующих мощностей, системы аккумулирования энергии. Переход к углеродной нейтральности может быть ускорен торговлей квотами на выбросы парниковых газов. Правительству и бизнесу следует заняться использованием возможностей в указанных направлениях", – поручил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что более актуальным для ведущих экономик становится привлечение "зеленых" финансов. По его данным, за прошедшие семь лет в мире свыше двух с половиной триллионов долларов направлены на "зеленые" облигации. Принципы ESG за короткий период превратились в стандартную практику финансовых организаций. В этой связи Международный финансовый центр "Астана", заявил Касым-Жомарт Токаев, должен стать основной площадкой в нашем регионе для привлечения "зеленого фондирования".
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