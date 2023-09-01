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Президент рассказал о будущем возобновляемой энергетики в Казахстане

Президент рассказал о перспективах возобновляемой энергетики в Казахстане Фото: pixabay
Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что необходимо совершенствовать подходы к управлению отраслью возобновляемой энергетики. Он указал на перспективы проектов возобновляемой энергетики в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что около трети общемировых капитальных вложений, по данным международных аналитиков, уже приходится на проекты возобновляемой энергетики.

"В Казахстане тоже проделана большая работа, были приняты новый Экологический кодекс и Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации за последние пять лет выросла почти до 5%. К 2027 году будут введены мощности еще на 1,4 гигаватта. Структура энергетического баланса страны неизбежно изменится. Поэтому следует совершенствовать подходы по управлению всей энергетической отраслью: от генерации до сбыта", – указал глава государства.

По его словам, в Казахстане необходимо развивать водородную генерацию.

"Расширение объектов генерации – основа для трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении, создания аккумуляторной промышленности. Благо, что сырья у нас достаточно. Требуются новые решения в области создания балансирующих мощностей, системы аккумулирования энергии. Переход к углеродной нейтральности может быть ускорен торговлей квотами на выбросы парниковых газов. Правительству и бизнесу следует заняться использованием возможностей в указанных направлениях", – поручил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что более актуальным для ведущих экономик становится привлечение "зеленых" финансов. По его данным, за прошедшие семь лет в мире свыше двух с половиной триллионов долларов направлены на "зеленые" облигации. Принципы ESG за короткий период превратились в стандартную практику финансовых организаций. В этой связи Международный финансовый центр "Астана", заявил Касым-Жомарт Токаев, должен стать основной площадкой в нашем регионе для привлечения "зеленого фондирования".

Текстовую трансляцию Послания президента читайте здесь.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
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