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Токаев: Казахстану нужны продвинутые проекты в энергетике

Токаев обозначил приоритеты в развитии энергетики Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XV Евразийском энергетическом форуме обозначил основные вызовы и перспективы в сфере энергетики, сообщает Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в приветственном обращении к участникам XV Евразийского форума KazEnergy 4 октября подчеркнул, что современная глобальная энергетика сталкивается с серьезными климатическими и геополитическими вызовами. Это подчеркивает важность энергетической безопасности, надежных цепочек поставок энергии, а также необходимость использования "зеленых" технологий.

"Перед нам стоит вызов по созданию кластеров с высокой добавленной стоимостью через реализацию различных проектов, включая продвинутые проекты в нефтегазовой сфере. Наша страна создала привлекательные условия для привлечения инвестиций в чистую энергетику и приняла стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны должна составлять не менее 15%".Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что Казахстан показал себя надежным поставщиком энергетических ресурсов на мировые рынки, при этом активно развивая экспортные маршруты, необходимую транспортную и логистическую инфраструктуру. Топливно-энергетический комплекс – один из основных драйверов прогресса в стране, отрасль привлекает крупные иностранные инвестиции и задействует новые технологии. Одновременно с этим Казахстан уделяет большое внимание диверсификации экономики.

20 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что необходимость срочных действий по борьбе с изменением климата нельзя превратить в клише. По словам главы государства, необходимо сосредоточиться на позитивных мерах по борьбе с изменением климата, определенных ООН, включая инвестиции в создание "зеленых" рабочих мест, а также прекратить субсидировать использование ископаемых видов топлива.

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