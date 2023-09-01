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Токаев: Там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости

Токаев: Там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости Фото: akorda.kz
Следовать концепции "Адал азамат" и быть ответственными гражданами призвал казахстанцев Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Завершая выступление с ежегодным Посланием на совместном заседании палат Парламента 1 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость концепции "Адал азамат", которая, по его словам, берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке".

"Понятия Справедливый Казахстан и "Адал азамат" как основополагающие ценности должны всегда стоять в одном ряду. Там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости. Если каждый человек будет ответственным гражданином, у которого слова не расходятся с делом, то в стране восторжествует справедливость. У нас у всех одна Родина – Казахстан. И в наших руках сделать нашу страну сильной и успешной. Обеспечить защиту и процветание родной земли, бесценного наследия наших предков, – это наш священный долг".Касым-Жомарт Токаев

Он призвал всех казахстанцев сохранить единство, упорно трудиться, преобразить страну и передать подрастающему поколению развитое государство. Все это, как отметил президент, означает истинное следование заветам предков.

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Кроме того, президент обозначил главную цель реформ, которые проводят в стране. Как указал Токаев, все проекты и инициативы по экономическому развитию Казахстана основаны на детальных расчетах и исследованиях. Чтобы обеспечить процветание страны и благополучие народа, нужно безотлагательно и кардинально перезагрузить экономическую систему.

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Анастасия Прилепская
Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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