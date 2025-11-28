#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
События

Необходимо усилить ответственность акимов – Токаев

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:18 Фото: freepik
Президент Касым-Жомарт Токаев во время диалог-платформы сельских акимов высказался о необходимости усилить ответственность акимов, сообщает Zakon.kz.

"Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении", по его словам, не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями.

"Это неправильно. Акимы должны регулярно отчитываться перед жителями о реализации своих предвыборных программ. Данное требование следует закрепить на законодательном уровне. Необходимо также продумать механизмы прекращения полномочий сельских акимов, не выполняющих свои обещания и не исполняющих надлежащим образом свои обязанности. Таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий. Тогда кандидаты в акимы не смогут давать гражданам обещания, не подкрепленные реальными экономическими возможностями. Подобные пустые слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов", – указал Токаев.

Он продолжил, что правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов.

"Ее также целесообразно увязать с планом регионального развития. В целом, такие меры позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов", – заключил глава государства.

Президент также высказался о статусе сельских акимов в системе государственной службы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев о сельских акиматах: Это "школа жизни", которой нужна поддержка
14:11, Сегодня
Токаев о сельских акиматах: Это "школа жизни", которой нужна поддержка
Президент оценил работу выбранных народом акимов
13:58, Сегодня
Президент оценил работу выбранных народом акимов
Токаев: Министры и акимы будут нести персональную ответственность за результаты реформ
12:35, 01 сентября 2023
Токаев: Министры и акимы будут нести персональную ответственность за результаты реформ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: