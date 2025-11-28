Необходимо усилить ответственность акимов – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев во время диалог-платформы сельских акимов высказался о необходимости усилить ответственность акимов, сообщает Zakon.kz.

"Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении", по его словам, не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями.

"Это неправильно. Акимы должны регулярно отчитываться перед жителями о реализации своих предвыборных программ. Данное требование следует закрепить на законодательном уровне. Необходимо также продумать механизмы прекращения полномочий сельских акимов, не выполняющих свои обещания и не исполняющих надлежащим образом свои обязанности. Таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий. Тогда кандидаты в акимы не смогут давать гражданам обещания, не подкрепленные реальными экономическими возможностями. Подобные пустые слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов", – указал Токаев.

Он продолжил, что правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов.

"Ее также целесообразно увязать с планом регионального развития. В целом, такие меры позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов", – заключил глава государства.

Президент также высказался о статусе сельских акимов в системе государственной службы.