Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 3 по 5 сентября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 3 сентября: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, град. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14+16°C, ночью +10+12°C. 4 сентября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14+16°C, ночью +8+10°C. 5 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13+15°C, ночью +8+10°C. Алматы 3 сентября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +20+22°C, ночью +15+17°C. 4 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +13+15°C. 5 сентября: переменная облачность, без осадков, ночью возможен дождь. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +19+21°C, ночью +9+11°C. Шымкент 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +14+16°C. 4 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +12+14°C. 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +10+12°C. Читайте также Фермеры ЗКО бьют тревогу из-за дефицита воды Прогноз погоды в Казахстане на 3 сентября В Атырау выявили контрабанду сигарет на 67 млн тенге

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