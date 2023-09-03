Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Астана
3 сентября: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, град. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14+16°C, ночью +10+12°C.
4 сентября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14+16°C, ночью +8+10°C.
5 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13+15°C, ночью +8+10°C.
Алматы
3 сентября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +20+22°C, ночью +15+17°C.
4 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +13+15°C.
5 сентября: переменная облачность, без осадков, ночью возможен дождь. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +19+21°C, ночью +9+11°C.
Шымкент
3 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +14+16°C.
4 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +12+14°C.
5 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +10+12°C.