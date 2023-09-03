Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Алматы Фото: Zakon.kz
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 3 по 5 сентября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

3 сентября: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, град. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14+16°C, ночью +10+12°C.

4 сентября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +14+16°C, ночью +8+10°C.

5 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13+15°C, ночью +8+10°C.

Алматы

3 сентября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +20+22°C, ночью +15+17°C.

4 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +13+15°C.

5 сентября: переменная облачность, без осадков, ночью возможен дождь. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха днем +19+21°C, ночью +9+11°C.

Шымкент

3 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +14+16°C.

4 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +21+23°C, ночью +12+14°C.

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25°C, ночью +10+12°C.

Читайте также

Фермеры ЗКО бьют тревогу из-за дефицита воды

Прогноз погоды в Казахстане на 3 сентября

В Атырау выявили контрабанду сигарет на 67 млн тенге

Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления