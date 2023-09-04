Спасатели и ветераны службы ЧС смогут напрямую обращаться к министру

Фото: gov.kz

4 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовал номер телефона, на который могут писать все сотрудники ведомства и его ветераны, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: