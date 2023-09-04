Спасатели и ветераны службы ЧС смогут напрямую обращаться к министру
Фото: gov.kz
4 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовал номер телефона, на который могут писать все сотрудники ведомства и его ветераны, сообщает Zakon.kz.
Утром 4 сентября пресс-служба Министерства по ЧС распространила номер телефона министра Сырыма Шарипханова, по которому любой сотрудник ведомства может связаться с ним.
"Сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить интересующий вопрос напрямую министру по номеру + 7 747 651 75 88", – сказано в сообщении.
Пресс-служба ведомства уточняет, что для обращения необходимо указать фамилию имя и отчество, должность и регион сотрудника.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов поручил разработать новую форму для казахстанских пожарных и спасателей.
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