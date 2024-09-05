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Законодательство РК

Бауыржана Сыздыкова освободили от должности вице-министра по ЧС

Бауыржана Сыздыкова освободили от должности вице-министра по ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 19:05 Фото: primeminister.kz
Бауыржан Сыздыков 5 сентября освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Эту должность он занимал с сентября 2023 года. 

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сыздыков Бауыржан Мадиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении правительства.

Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области.

Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году Московский финансово-промышленный университет "Синергия", в 2022 году Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

В разные годы работал заместителем начальника, начальником ДЧС Актюбинской области, начальником ДЧС города Нур-Султана и председателем Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК. 

Ранее сообщалось, что Ербол Мырзабосынов назначен новым министром туризма и спорта Казахстана. 

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