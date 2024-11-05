Жумангарин: Впервые за 13 лет сельское хозяйство становится драйвером экономики Казахстана

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал об успехах сельскохозяйственной отрасли страны в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По его словам, впервые за последние 13 лет сельское хозяйство становится драйвером экономики Казахстана.

"По итогам третьего квартала этого года сельское хозяйство в несырьевом секторе экономики демонстрирует наибольший подъем в ВВП страны – 11,4%", – сообщил Жумангарин.

Он отметил, что со стороны правительства принимаются все меры, чтобы обеспечить долгий и устойчивый рост отрасли. В этом году объем льготного кредитования посевных работ впервые увеличен более чем в три раза и доведен до 580 млрд тенге под "чистые" 5% годовых.

"На следующий год на эти цели по "Кен дала – 1" и "Кен дала – 2" будут направлены до 700 млрд тенге льготных средств, с продолжением гарантирования фонда "Даму". Плюс к этому на обновление сельхозтехники через "Казагрофинанс" будет выделено 200 млрд тенге. В рамках большого проекта на строительство молочно-товарных ферм в этом году выделено 100 млрд тенге под 2,5% годовых, и еще 200 млрд тенге пойдут в следующем году на проекты по развитию животноводства, строительству птицефабрик, фруктохранилищ, по орошению, рыбоводству, глубокой переработке и хранению, производству упаковки", – написал Жумангарин в Facebook.

Он продолжил, что вывод казахстанской продукции на экспорт – следующая задача правительства после насыщения внутреннего рынка.

"Мы поэтапно открываем новые экспортные рынки и снимаем ограничения с прежних для растительной и животноводческой продукции. Но без стабильных систем фито- и ветеринарного контроля наше сельское хозяйство может превратиться в великана на глиняных ногах", – отметил вице-премьер.

Поэтому Министерство сельского хозяйства подготовило ряд реформ систем фитосанитарии и ветеринарии.

"Их цель достаточно проста – обеспечить прозрачность контроля и прослеживаемость продукции, оснастить объекты фито- и ветконтроля необходимым оборудованием и техникой, дать достойную зарплату специалистам. Борьба с саранчой прошлых годов показала, насколько сильно зависит результат работы территориальных инспекторов по борьбе с вредителями от современной техники. А ведь саранча – это не единственный объект работы фитосанитаров, в их функции входит прогнозирование и борьба с опасными болезнями растений. А от эффективных действий карантинных инспекторов, отвечающих за фитосанитарный контроль экспортно-импортной продукции, напрямую зависит бесперебойный экспорт казахстанской продукции и безопасность импортной на наших прилавках", – продолжил Жумангарин.

Он отметил, что реформы будут реализовываться поэтапно, так как невозможно за короткий срок решить накопившийся за долгие годы отсутствия достаточного финансирования объем материально-технических проблем.

"Но уже сейчас сделаны серьезные шаги для повышения прозрачности и прослеживаемости ветеринарных и фитосанитарных документов между Казахстаном и Россией и в периметре стран ЕАЭС. До конца этого года ожидается интеграция информационных систем Казахстана и России для обмена электронными ветеринарными сопроводительными данными и в сфере карантина растений. Это даст возможность странам иметь доступ к единой базе данных разрешений на ввоз, вывоз, транзит подконтрольных грузов, а также к реестру организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку, хранение товаров. Таким образом, после интеграции информационных систем будет решена проблема верификации фито- и ветеринарных сертификатов". Серик Жумангарин

Кроме того, в сфере ветеринарии, благодаря поэтапно принимаемым мерам, за последние годы достигнуты определенные улучшения – снижение таких опасных заболеваний, как бруцеллез, сибирская язва, пастереллез в 2,3 раза в сравнении с 2022 годом, и на 28,5% – с 2023 годом. Восстановлен статус благополучия во Всемирной организации здоровья животных в пяти регионах Казахстана, сняты ограничения на экспорт мяса в Россию, КНР, Турцию, Беларусь.





"Сейчас стоит задача оцифровать импортно-экспортные операции с последующей прослеживаемостью по стране, а также организовать прослеживаемость по принципу "производитель – переработка – рынок – потребитель". В то же время существующие материально-технические проблемы, низкая оплата труда и квалификация ветеринарных врачей, слабый охват интернетом ветеринарных объектов создают серьезные барьеры для построения эффективной системы ветеринарии в регионах", – отметил Жумангарин.

И эти проблемы, по его словам, также будут решаться поэтапно.