Жумангарин: Впервые за 13 лет сельское хозяйство становится драйвером экономики Казахстана
По его словам, впервые за последние 13 лет сельское хозяйство становится драйвером экономики Казахстана.
"По итогам третьего квартала этого года сельское хозяйство в несырьевом секторе экономики демонстрирует наибольший подъем в ВВП страны – 11,4%", – сообщил Жумангарин.
Он отметил, что со стороны правительства принимаются все меры, чтобы обеспечить долгий и устойчивый рост отрасли. В этом году объем льготного кредитования посевных работ впервые увеличен более чем в три раза и доведен до 580 млрд тенге под "чистые" 5% годовых.
"На следующий год на эти цели по "Кен дала – 1" и "Кен дала – 2" будут направлены до 700 млрд тенге льготных средств, с продолжением гарантирования фонда "Даму". Плюс к этому на обновление сельхозтехники через "Казагрофинанс" будет выделено 200 млрд тенге. В рамках большого проекта на строительство молочно-товарных ферм в этом году выделено 100 млрд тенге под 2,5% годовых, и еще 200 млрд тенге пойдут в следующем году на проекты по развитию животноводства, строительству птицефабрик, фруктохранилищ, по орошению, рыбоводству, глубокой переработке и хранению, производству упаковки", – написал Жумангарин в Facebook.
Он продолжил, что вывод казахстанской продукции на экспорт – следующая задача правительства после насыщения внутреннего рынка.
"Мы поэтапно открываем новые экспортные рынки и снимаем ограничения с прежних для растительной и животноводческой продукции. Но без стабильных систем фито- и ветеринарного контроля наше сельское хозяйство может превратиться в великана на глиняных ногах", – отметил вице-премьер.
Поэтому Министерство сельского хозяйства подготовило ряд реформ систем фитосанитарии и ветеринарии.
"Их цель достаточно проста – обеспечить прозрачность контроля и прослеживаемость продукции, оснастить объекты фито- и ветконтроля необходимым оборудованием и техникой, дать достойную зарплату специалистам. Борьба с саранчой прошлых годов показала, насколько сильно зависит результат работы территориальных инспекторов по борьбе с вредителями от современной техники. А ведь саранча – это не единственный объект работы фитосанитаров, в их функции входит прогнозирование и борьба с опасными болезнями растений. А от эффективных действий карантинных инспекторов, отвечающих за фитосанитарный контроль экспортно-импортной продукции, напрямую зависит бесперебойный экспорт казахстанской продукции и безопасность импортной на наших прилавках", – продолжил Жумангарин.
Он отметил, что реформы будут реализовываться поэтапно, так как невозможно за короткий срок решить накопившийся за долгие годы отсутствия достаточного финансирования объем материально-технических проблем.
"Но уже сейчас сделаны серьезные шаги для повышения прозрачности и прослеживаемости ветеринарных и фитосанитарных документов между Казахстаном и Россией и в периметре стран ЕАЭС. До конца этого года ожидается интеграция информационных систем Казахстана и России для обмена электронными ветеринарными сопроводительными данными и в сфере карантина растений. Это даст возможность странам иметь доступ к единой базе данных разрешений на ввоз, вывоз, транзит подконтрольных грузов, а также к реестру организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку, хранение товаров. Таким образом, после интеграции информационных систем будет решена проблема верификации фито- и ветеринарных сертификатов".Серик Жумангарин
Кроме того, в сфере ветеринарии, благодаря поэтапно принимаемым мерам, за последние годы достигнуты определенные улучшения – снижение таких опасных заболеваний, как бруцеллез, сибирская язва, пастереллез в 2,3 раза в сравнении с 2022 годом, и на 28,5% – с 2023 годом. Восстановлен статус благополучия во Всемирной организации здоровья животных в пяти регионах Казахстана, сняты ограничения на экспорт мяса в Россию, КНР, Турцию, Беларусь.
"Сейчас стоит задача оцифровать импортно-экспортные операции с последующей прослеживаемостью по стране, а также организовать прослеживаемость по принципу "производитель – переработка – рынок – потребитель". В то же время существующие материально-технические проблемы, низкая оплата труда и квалификация ветеринарных врачей, слабый охват интернетом ветеринарных объектов создают серьезные барьеры для построения эффективной системы ветеринарии в регионах", – отметил Жумангарин.
И эти проблемы, по его словам, также будут решаться поэтапно.