Надо верить в удачу: казахстанец выиграл автомобиль

Менеджер Нурсултан последний год активно участвует в лотереях от Satty Zhuldyz. Первое время он отдавал предпочтение билетам с моментальным выигрышем, но потом перешел к билетам LOTO 6/49 и на днях выиграл автомобиль, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурсултан говорит, что участвует в лотереях около года. Сам он работает менеджером в IT-компании и продает услуги интернет.



"Первое время покупал моментальные билеты, и вот с весны активно начал покупать билеты LOTO 6/49, потому что решил попытать удачу. Билеты покупал в торгово-развлекательном центре. В среднем трачу в месяц на билеты 8-10 тыс. тенге. На выигрыши всегда покупал дополнительные билеты, чтобы повысить свои шансы. На розыгрыш авто купил 30-40 билетов. Тактика такая: чем больше билетов, тем выше шанс, я в это верил", - говорит он.

Но как бы он не готовил себя морально к победе, звонок из офиса Satty Zhuldyz застал Нурсултана врасплох.

"Я смотрел телевизор, в этот момент мне позвонили с национальной лотереи. Сначала не поверил, подумал, что коллеги шутят надо мной. Поэтому я особо не стал настраиваться, но когда позвонили уже из офиса и сказали, что я выиграл автомобиль, подумал, что это судьба. Я был рад. Понял, что это не розыгрыш, что мне повезло. По работе мне надо было в Алматы, я приехал и вот я здесь", - признается Нурсултан.

Но родным он пока ничего не говорил. Обещает сделать это по приезду домой. А пока планирует, как поступить с выигрышем.

"У меня нет машины, но есть кредиты, долги. Поэтому решил выигрыш взять деньгами, а машину приобрести можно потом. Думаю, хватит закрыть долги, деньги ведь приличные", - признается победитель.

Он говорит, что и дальше будет пытать удачу и покупать лотерейные билеты. И советует следовать его примеру и всех остальных.

"Чтобы купить билеты, я ходил в ТРЦ, и у меня коллега спрашивал: «Зачем ты их покупаешь? Думаешь, удача улыбнется?». Я отвечал ему, что лучше потратить эти деньги на удачу, чем на что-то другое, и вот я выиграл. Считаю, что самое главное, когда что-то делаешь, верить. Если человек не верит, то ничего не получится. Как бы это банально не звучало. Я советую из зарплаты маленькую часть тратить на покупку билетов, и в любом случае везение будет и самое главное, те деньги которые вы выигрываете, тратьте с умом", - советует казахстанцам Нурсултан.

Такую же радость может испытать любой житель нашей страны. Можно выиграть не только приятную сумму денег, но и более весомые призы – например, квартиру. Для этого нужно купить ЛотоНабор "Квартира", состоящий из пяти билетов TeleBingo, и принять участие в розыгрыше квартиры.

Количество ЛотоНаборов, которые может приобрести один участник, не ограничено. Ведь как сказал Нурсултан, чем больше билетов – тем больше шансов на удачу.

Розыгрыш квартиры состоится уже в воскресенье, 10 Сентября 2023 года, в 09:00 в прямом эфире телеканала "31 Канал".

Но это еще не все – суперприз в TeleBingo составляет более 351 млн тенге и каждый, кто купил ЛотоНабор, имеет пять шансов на то, чтобы получить всю эту сумму.

Фото: пресс-служба компании Satty Zhuldyz

К слову, 10 сентября состоится тираж по ЛотоНабора "Квартира". Каждый набор состоит из пяти билетов TeleBingo и участвует в розыгрыше квартиры.