Рекорд обновлен: отец и дочь выиграли 156 миллионов тенге

Кызылординцы превратили лотерею в добрую семейную традицию и сорвали джекпот в 156 миллионов тенге в Loto 6/49, сообщает Zakon.kz.

Многодетная кызылординка Жанар внезапно проснулась миллионершей. Правда, поверить своему счастью смогла, только прибыв в Алматы за выигрышем.

Как выяснилось, схватить удачу за хвост женщине помогло не только везение, но и давнее отцовское увлечение лотереей.

"Папа издавна участвует в лотереях "Сәтті Жұлдыз". По старинке покупает билеты в бумажном виде. Теперь я вместо него, еще и стала победительницей!" – поделилась она.

Собственный счастливый билетик Жанар купила онлайн. А когда выяснила, что победила, испытала шок. Ранее семья уже выигрывала 1,5 млн тенге, но о такой заоблачной сумме домочадцы не могли и мечтать.

Осознание реальности произошедшего нашло на женщину только по прибытии в офис "Сәтті Жұлдыз", где ее ждала заветная награда. Как ею распорядиться, отец и дочь уже решили – хотят приобрести квартиру в Алматы.

Правда, кричать о своем богатстве на весь Казахстан кызылординцы не готовы, оттого и отказались показывать свои лица.

"В целях безопасности, деньги ведь большие. Мы не знаем, какие мысли у людей", – пояснила Жанар.

Напоследок она посоветовала соотечественникам рисковать и верить в свою удачу.

Успейте принять участие в одной из самых популярных тиражных лотерей Казахстана LOTO 6/49, где можно выиграть не только денежный приз, но и автомобиль. Счастливый обладатель новенького кроссовера определится 31 января в 22:00 в прямом эфире YouTube-канала "Сәтті Жұлдыз".