Тотально обследовать школьников на наркотики планирует МВД

В Министерстве внутренних дел РК обсуждают возможность регулярно проверять школьников на употребление наркотиков. Законодательную базу планируют сформировать в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

О планах ввести скрининг на наркотики для школьников сообщил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов во время круглого стола на площадке СЦК.

"Планируется скрининг среди школьников – выявление наркотиков в биологических средах. Этот пункт в комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы включен, сроки – первая половина 2024 года. Законодательно необходимо проработать, так как речь идет о школьниках, этот вопрос чувствительный. В 2012 году вопрос тестирования школьников поднимали, и многие родители были против. Сейчас большинство родителей за: многие хотят, чтобы проверяли, потому что иначе отследить наркопотребление невозможно, тем более что есть аптечная наркомания". Бахытжан Амирханов

Представитель МВД заверил, что никаких принудительных обследований школьников не будет.

"Обследование будет проводиться планово – возможно, когда школьник сдает весь пакет документов, проходит медкомиссию и сдает анализы. До этого также будут проводить ассист-тест с участием психолога. Будет опросник для учеников, по которому можно будет предположить, принимает ли человек наркотики. Законодательная основа прорабатывается, она в 2024 году будет готова". Бахытжан Амирханов

Бахытжан Амирханов заметил, что вопрос всеобщего скрининга школьников на наркотики – спорный, поскольку он затрагивает права и свободы человека. Поэтому не исключены судебные процессы, связанные с обследованием школьников.

Ранее представитель МВД РК поделился мнением о госслужащих, которые употребляют наркотики.