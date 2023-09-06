Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат Турлыханов прокомментировал новый скандал с одним из его сыновей

Депутат Турлыханов прокомментировал скандал вокруг своего сына Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал скандал, связанный с его сыном Акежаном. Ранее одна из пользовательниц Instagram заявила, что Акежан Турлыханов грубо толкнул ее, и выложила видео с камер наблюдения, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram-аккаунте девушка по имени Ева обвинила Акежана Турлыханова в жестоком обращении. По ее словам, после инцидента у нее остались синяки на лице, руках и ногах.

Казахстан Турлыханов сын

Скриншот из Instagram

Журналисты поинтересовались у Даулета Турлыханова, что он думает по поводу этого скандала. Депутат ответил, что проводит воспитательные беседы с сыновьями, но они уже взрослые и сами должны нести ответственность за свои поступки.

"Какой родитель захочет, чтобы ребенок был плохим или чтобы ребенку было плохо? Они взрослые, сами разберутся".Даулет Турлыханов

Журналисты поинтересовались, не считает ли он, что это бросает тень на него как на депутата. Даулет Турлыханов ответил, что только что узнал о скандале от представителей СМИ, и признал, что ему неприятно. При этом он отметил, что сам женщин никогда не бил – только боролся на ковре. 

Журналисты также поинтересовались, не собирается ли он уйти в отставку после этого. Даулет Турлыханов лаконично ответил, что время покажет.

Уже после того, как депутат прокомментировал скандал вокруг своего сына, в соцсетях появилась полная версия видео. Судя по опубликованным кадрам, девушка, обвинившая сына депутата в насилии, также проявляла в отношении его агрессию.


Это не первый скандал, связанный с сыновьями Даулета Турлыханова. 15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын Даулета Турлыханова. Депутату тогда пришлось извиняться за поступок сына, который сейчас находится под следствием.

Читайте также

Депутат: Балхаш не сможет давать воду для АЭС

Казахстан и Узбекистан будут совместно контролировать перемещение энергоресурсов через границу

Уголовное дело в отношении Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена поступило в суд

Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Турлыханов Даулет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления