Депутат Турлыханов прокомментировал новый скандал с одним из его сыновей

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал скандал, связанный с его сыном Акежаном. Ранее одна из пользовательниц Instagram заявила, что Акежан Турлыханов грубо толкнул ее, и выложила видео с камер наблюдения, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram-аккаунте девушка по имени Ева обвинила Акежана Турлыханова в жестоком обращении. По ее словам, после инцидента у нее остались синяки на лице, руках и ногах.

Скриншот из Instagram

Журналисты поинтересовались у Даулета Турлыханова, что он думает по поводу этого скандала. Депутат ответил, что проводит воспитательные беседы с сыновьями, но они уже взрослые и сами должны нести ответственность за свои поступки.

"Какой родитель захочет, чтобы ребенок был плохим или чтобы ребенку было плохо? Они взрослые, сами разберутся". Даулет Турлыханов

Журналисты поинтересовались, не считает ли он, что это бросает тень на него как на депутата. Даулет Турлыханов ответил, что только что узнал о скандале от представителей СМИ, и признал, что ему неприятно. При этом он отметил, что сам женщин никогда не бил – только боролся на ковре.

Журналисты также поинтересовались, не собирается ли он уйти в отставку после этого. Даулет Турлыханов лаконично ответил, что время покажет.

Уже после того, как депутат прокомментировал скандал вокруг своего сына, в соцсетях появилась полная версия видео. Судя по опубликованным кадрам, девушка, обвинившая сына депутата в насилии, также проявляла в отношении его агрессию.





Это не первый скандал, связанный с сыновьями Даулета Турлыханова. 15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын Даулета Турлыханова. Депутату тогда пришлось извиняться за поступок сына, который сейчас находится под следствием.