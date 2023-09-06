Депутат Даулет Турлыханов высказался о видео с сыном: Очередная информационная атака

Депутат Даулет Турлыханов 6 сентября 2023 года на странице в Instagram решил прокомментировать нашумевшее видео с участием его сына, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что считает необходимым дать разъяснения.

"Как вы знаете, подобные случаи не впервые вокруг моей семьи. Повторение подобного, конечно же, дает повод задуматься. Я воспитывал своих детей по заветам отцов, в традициях нашего народа". Даулет Турлыханов

Однако, как уточнил Турлыханов, по данному видео у него тоже есть свои вопросы.

"Мне непонятно, почему такие девушки в 4 утра приходят к дому, где живет мой сын, и становятся инициаторами подобных случаев. И все это случайно зафиксировано на камерах видеонаблюдения, а нарезки, нужные некоторым людям, сразу появляются и распространяются в средствах массовой информации. Все это вызывает сомнения не только у меня, но и у других людей тоже. Я считаю, что это все очередная информационная атака, направленная на мою семью на протяжении последних лет". Даулет Турлыханов

По словам депутата, на видео отчетливо видно, как его сын пытается дистанцироваться от этого конфликта.

"Для объективного восприятия ситуации выставляю полное видео. Прошу отнестись с пониманием к данной ситуации". Даулет Турлыханов

Ранее девушка по имени Ева обвинила Акежана Турлыханова в жестоком обращении. По ее словам, после инцидента у нее остались синяки на лице, руках и ногах.

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов на вопрос журналистов о скандале ответил, что проводит воспитательные беседы с сыновьями, но они уже взрослые и сами должны нести ответственность за свои поступки.

Примечательно, что это не первый скандал, связанный с сыновьями Даулета Турлыханова. 15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов – супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова – избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын Даулета Турлыханова. Депутату тогда пришлось извиняться за поступок сына, который сейчас находится под следствием.