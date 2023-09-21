В целях безопасности: суд по делу Дикого Армана пройдет в закрытом режиме

Рассмотрение уголовного дела в отношении Армана Джумагельдиева (Дикого Армана) и Кайрата Кудайбергена переведено в закрытый режим в целях безопасности участников процесса. Об этом Zakon.kz рассказали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Сегодня, 21 сентября 2023 года, завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Армана Джумагельдиева, Кайрата Кудайбергена и других лиц.

"10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких. Указанные ходатайства судом были удовлетворены", – уточнили в пресс-службе СМУС Алматы.

Всего на скамье подсудимых находятся 45 человек.

"Им предъявлено обвинение в превышении власти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (ст. 262 УК РК), грабеже (ст. 191 УК РК), незаконном лишении свободы (ст. 126 УК РК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (ст. 272 УК РК), бандитизме (ст. 268 УК РК)". Пресс-служба СМУС Алматы

В ходе слушаний суду заявлено свыше 100 ходатайств от участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками.

"Главное судебное разбирательство назначено на 6 октября текущего года". Пресс-служба СМУС Алматы

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикого Армана) и экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена началось в Алматы 14 сентября 2023 года. Оно проходило в СИЗО – исправительном учреждении №72 КУИС МВД РК. Всего на скамье подсудимых оказались 45 человек, включая Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена.

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15 сентября от ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом режиме. Они заявили о реальной угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых.