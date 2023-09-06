Казахстан и Узбекистан будут совместно контролировать перемещение энергоресурсов через границу

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами РК и Узбекистана о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу по трубопроводам и линиям электропередачи, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает совместный таможенный контроль за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. Страны также будут обмениваться информацией об опыте деятельности в вопросах таможенного декларирования и таможенного контроля за энергоресурсами, о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере таможенного дела. Законопроект представлял министр финансов Ерулан Жамаубаев.

В процессе обсуждения документа у депутата Мажилиса Аскара Садыкова возник вопрос. Он отметил, что стороны утвердили перечень мест, где установлены приборы учета энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу по трубопроводам и линиям электропередачи.

"По электрической энергии данные приборы у нас установлены на паритетной основе: шесть на казахстанской стороне, шесть – на узбекской. Мой вопрос касается приборов учета природного газа. По какой причине на территории Казахстана установлен лишь один прибор учета газа, а на территории Узбекистана – шесть? С чем это связано?" Аскар Садыков

По словам вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, при строительстве газопровода и газотранспортной системы приборы для учета ставили в соответствии с технологическими требованиями.

"В целом здесь никаких ущемлений нет. Мне кажется, после развала Союза на территории Казахстана у нас три межгосударственных пункта учета есть на всех магистральных газопроводах: Средняя Азия – Центр, Макат – Северный Кавказ. С Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией, соответственно, у нас пункты учета есть. Так сложилось, так запроектировано. Никаких ущемлений по поводу того, что на стороне Узбекистана стоит больше приборов учета, чем на стороне Казахстана, по нашему мнению, нет". Жандос Нурмаганбетов

Ерулан Жамаубаев добавил, что "так исторически сложилось".

"Для нас важно ратифицировать этот законопроект. Но исторически так сложилось, что у Узбекистана оказалось шесть приборов. Для этого нам нужен законопроект о ратификации". Ерулан Жамаубаев

В обсуждение вмешался другой депутат – Едил Жанбыршин.

"Если исторически так сложилось, что все приборы оказались на узбекской стороне, как мы узнаем, что они дают нам достоверные данные по приборам учета? Мы можем контролировать, если прибор находится на их территории?" – поинтересовался он.

Жандос Нурмаганбетов ответил, что между двумя странами не возникало никаких вопросов и разногласий по приборам учета газа, нефти или электричества. После ратификации законопроекта можно будет контролировать показания приборов в режиме онлайн.

В июле стало известно, что Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы.