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Казахстан и Узбекистан будут вместе контролировать перемещение энергоресурсов через границу

Казахстан и Узбекистан будут совместно контролировать перемещение энергоресурсов через границу Фото: gov.kz
Токаев подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередач, сообщает Zakon.kz.

Целью Соглашения является повышение эффективности контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

Документом предусмотрено, что совместный таможенный контроль за энергоресурсами будет организован путем проведения таможенными органами сторон совместно с представителями ведомств страны, на балансе которой находятся узлы (приборы) учета ежемесячных мероприятий по снятию показаний с приборов учета. Определен перечень мест установки приборов учета энергоресурсов, из которых 6 – для учета электрической энергии и 7 – для природного газа.

По прибытии к приборам учета сотрудники таможенных органов совместно с представителями ведомств Стороны, на балансе которой находятся узлы (приборы) учета энергоресурсов:

  • проверяют целостность наложенных таможенных средств идентификации на приборах учета;
  • удаляют таможенные средства идентификации;
  • снимают показания приборов учета;
  • по результатам снятия показаний, в целях предотвращения несанкционированного доступа и изменения информации в приборах учета налагают новые таможенные средства идентификации;
  • составляют, подписывают и заверяют печатями акты о снятии показаний с приборов учета, удалении, повторном наложении таможенных средств идентификации на указанных приборах учета по форме, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в четырех экземплярах (по одному для сотрудников таможенных органов обеих стран и по одному – для представителей ведомств).

Таможенные органы стран будут обмениваться информацией:

  • об опыте своей деятельности в вопросах таможенного декларирования и таможенного контроля за энергоресурсами;
  • о способах выявления и пресечения нарушений национального законодательства государств в сфере таможенного дела при перемещении энергоресурсов;
  • о выявленных фактах нарушений национального законодательства государств в сфере таможенного дела при перемещении энергоресурсов, если эта информация представляет интерес для таможенных органов;
  • по другим вопросам, представляющим интерес для таможенных органов, если это не противоречит национальному законодательству государств.

Кроме того, будет оказана помощь по вопросам таможенного декларирования и таможенного контроля за энергоресурсами, включая обучение и совершенствование навыков работников (сотрудников) таможенных органов по вопросам таможенного декларирования и таможенного контроля за энергоресурсами обеих стран.

Закон вводится в действие 31 октября 2023 года.

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