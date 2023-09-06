Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат Мажилиса потребовал снизить базовую ставку Нацбанка

Депутат потребовал снизить базовую ставку Нацбанка Фото: "Ак жол"
Депутат фракции "Ак жол" Аскар Садыков в своем запросе потребовал снизить базовую ставку Национального банка, сообщает Zakon.kz.

В очередном Послании народу Казахстана, по его словам, президент впервые за всю историю независимого государства подверг разгромной критике деятельность коммерческих банков и госрегуляторов.

"И то, что президент вынужден лично давать такие оценки, не только показывает его владение ситуацией, но и говорит о провале госрегулирования сектора со стороны Нацбанка и Агентства по развитию финансового рынка. Во всяком случае, мы расцениваем прозвучавшие в Послании факты именно так. Депутатская фракция "Ак жол" обеими руками поддерживает эту критику об опасном перекосе банковских портфелей в сторону потребительского кредитования за счет сокращения кредитов бизнесу".Аскар Садыков

Депутат считает, что поручения из Послания означают изменение экономической политики государства и уход от многолетнего лоббирования банковских интересов. Он заявил, что в "Ак жол" продолжают обращаться предприниматели по поводу ущемления законных интересов в деятельности коммерческих банков. Аскар Садыков привел несколько примеров:

  • штраф за несвоевременное предоставление требуемой банком информации и/или документов в размере 10 МРП за каждый случай;
  • пеня за нарушение сроков оформления залогового имущества в размере 10% от залоговой стоимости предмета залога;
  • неустойка за использование суммы займа не по целевому назначению – 15% от суммы займа, используемой не по целевому назначению;
  • штраф за неосвоение/несвоевременное освоение кредитной линии в размере 5% от неосвоенной/ несвоевременно освоенной суммы кредитной линии.

Кроме того, по условиям договоров банки оставляют за собой право определять очередность и применять меры в случае нарушения обязательств при погашении задолженности по займам. Также банки оставляют за собой право в одностороннем порядке увеличить ставку вознаграждения, если такое право предусмотрено программой. Эти условия, по мнению депутата, ставят в безвыходное положение представителей МСБ, вынуждая заключать договора на невыгодных, фактически кабальных условиях и "дискредитируя политику главы государства, направленную на принятие мер поддержки МСБ".

"При нынешней базовой ставке очень сложно оплачивать высокие проценты за кредит в размере от 20% и выше, а тем более грабительские штрафы и пени, выплачивать вовремя заработную плату наемным работникам, выплачивать налоги и только потом получать прибыль. Считаем, что основной причиной такой вакханалии со стороны банков является отсутствие единого типового договора банковского займа, который бы содержал исчерпывающий перечень обязательств сторон и их допустимые параметры. Наши предложения о введении такого документа финансовые регуляторы игнорировали все предыдущие годы".Аскар Садыков

 Депутат перечислил предложения партии "Ак жол" по этому поводу:

  • провести анализ программ по поддержке субъектов МСБ, осуществляемых банками второго уровня, в плане соответствия программам и нормам законодательства;
  • разработать и утвердить единый типовой банковский договор займа для кредитных линий МСБ, в котором будут четко указаны обязательства сторон, без права их расширения;
  • понизить базовую ставку Нацбанка;
  • обязать банки не менее 30% сумм кредитов направлять на финансирование МСБ.

О возможности снижения базовой ставки уже высказывался новый глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Читайте также

Депутат: После пожара в Семее зарплаты повысили лишь руководству лесничеств

Будут ли в Казахстане вводить государственные субсидии на аренду квартир для студентов

Депутат: Балхаш не сможет давать воду для АЭС

Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления