Депутат Мажилиса потребовал снизить базовую ставку Нацбанка

Депутат фракции "Ак жол" Аскар Садыков в своем запросе потребовал снизить базовую ставку Национального банка, сообщает Zakon.kz.

В очередном Послании народу Казахстана, по его словам, президент впервые за всю историю независимого государства подверг разгромной критике деятельность коммерческих банков и госрегуляторов.

"И то, что президент вынужден лично давать такие оценки, не только показывает его владение ситуацией, но и говорит о провале госрегулирования сектора со стороны Нацбанка и Агентства по развитию финансового рынка. Во всяком случае, мы расцениваем прозвучавшие в Послании факты именно так. Депутатская фракция "Ак жол" обеими руками поддерживает эту критику об опасном перекосе банковских портфелей в сторону потребительского кредитования за счет сокращения кредитов бизнесу". Аскар Садыков

Депутат считает, что поручения из Послания означают изменение экономической политики государства и уход от многолетнего лоббирования банковских интересов. Он заявил, что в "Ак жол" продолжают обращаться предприниматели по поводу ущемления законных интересов в деятельности коммерческих банков. Аскар Садыков привел несколько примеров:

штраф за несвоевременное предоставление требуемой банком информации и/или документов в размере 10 МРП за каждый случай;

пеня за нарушение сроков оформления залогового имущества в размере 10% от залоговой стоимости предмета залога;

неустойка за использование суммы займа не по целевому назначению – 15% от суммы займа, используемой не по целевому назначению;

штраф за неосвоение/несвоевременное освоение кредитной линии в размере 5% от неосвоенной/ несвоевременно освоенной суммы кредитной линии.

Кроме того, по условиям договоров банки оставляют за собой право определять очередность и применять меры в случае нарушения обязательств при погашении задолженности по займам. Также банки оставляют за собой право в одностороннем порядке увеличить ставку вознаграждения, если такое право предусмотрено программой. Эти условия, по мнению депутата, ставят в безвыходное положение представителей МСБ, вынуждая заключать договора на невыгодных, фактически кабальных условиях и "дискредитируя политику главы государства, направленную на принятие мер поддержки МСБ".

"При нынешней базовой ставке очень сложно оплачивать высокие проценты за кредит в размере от 20% и выше, а тем более грабительские штрафы и пени, выплачивать вовремя заработную плату наемным работникам, выплачивать налоги и только потом получать прибыль. Считаем, что основной причиной такой вакханалии со стороны банков является отсутствие единого типового договора банковского займа, который бы содержал исчерпывающий перечень обязательств сторон и их допустимые параметры. Наши предложения о введении такого документа финансовые регуляторы игнорировали все предыдущие годы". Аскар Садыков

Депутат перечислил предложения партии "Ак жол" по этому поводу:

провести анализ программ по поддержке субъектов МСБ, осуществляемых банками второго уровня, в плане соответствия программам и нормам законодательства;



разработать и утвердить единый типовой банковский договор займа для кредитных линий МСБ, в котором будут четко указаны обязательства сторон, без права их расширения;

понизить базовую ставку Нацбанка;

обязать банки не менее 30% сумм кредитов направлять на финансирование МСБ.

О возможности снижения базовой ставки уже высказывался новый глава Нацбанка Тимур Сулейменов.