Тимур Сулейменов высказался о возможности снижения базовой ставки
Фото: Акорда
Бывший первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов 4 сентября 2023 года в кулуарах Сената высказался о возможности снижения базовой ставки, сообщает Zakon.kz.
Ранее депутаты Сената Парламента РК утвердили кандидатуру Тимура Сулейменова на должность главы Национального банка Казахстана (НБК). Его кандидатуру внес на рассмотрение президент Касым-Жомарт Токаев.
После того, как кандидатуру Тимура Сулейменова сенаторы согласовали на должность председателя НБК, в кулуарах он высказался о базовой ставке.
"Есть одна серьезная проблема. Инфляция – самый опасный процесс в экономике. Поэтому стоит задача ее понижения. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, то возможно снижение ставки".Тимур Сулейменов
4 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Национального банка Казахстана Галымжана Пирматова. Эту должность он занимал с февраля 2022 года.
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