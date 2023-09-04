Тимур Сулейменов высказался о возможности снижения базовой ставки

Бывший первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов 4 сентября 2023 года в кулуарах Сената высказался о возможности снижения базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Ранее депутаты Сената Парламента РК утвердили кандидатуру Тимура Сулейменова на должность главы Национального банка Казахстана (НБК). Его кандидатуру внес на рассмотрение президент Касым-Жомарт Токаев.

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После того, как кандидатуру Тимура Сулейменова сенаторы согласовали на должность председателя НБК, в кулуарах он высказался о базовой ставке.

"Есть одна серьезная проблема. Инфляция – самый опасный процесс в экономике. Поэтому стоит задача ее понижения. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, то возможно снижение ставки". Тимур Сулейменов

4 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Национального банка Казахстана Галымжана Пирматова. Эту должность он занимал с февраля 2022 года.