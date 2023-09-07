Тимур Кулибаев вновь назначен членом Комиссии МОК "Олимпизм 365"

Президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев был вновь назначен членом Комиссии Международного олимпийского комитета "Олимпизм 365".

Соответствующим письмом президент МОК Томас Бах уведомил НОК РК.



"Рассмотрев состав комиссий МОК на этот год и проконсультировавшись с их председателями, я с большим удовольствием назначаю вас членом Комиссии МОК "Олимпизм 365". Благодарим вас за ценный вклад, который вы вносите в работу Комиссии", – говорится в сообщении.

Тимур Кулибаев является членом Комиссии МОК "Олимпизм 365" с 2022 года. Ранее она именовалась Комиссией по связям с общественностью и социальному развитию через спорт, в которой президент НОК РК был членом с 2017 по 2022 года.

В сентябре 2022 года президент МОК Томас Бах, в результате пересмотра и расширения направлений деятельности комиссий МОК, преобразовал ее в Комиссию МОК "Олимпизм 365".

Добавим, что Тимур Кулибаев в этом году был переизбран на должность вице-президента Олимпийского совета Азии (ОСА) на период 2023-2026 гг. Также он является членом Исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Отметим, комиссии МОК назначаются президентом МОК Томасом Бахом и являются рабочими органами МОК, которые координируют его деятельность, разрабатывают стратегии, а также вносят предложения Исполнительному комитету МОК и рабочим сессиям МОК для принятия решений.