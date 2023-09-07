Тимур Кулибаев вновь назначен членом Комиссии МОК "Олимпизм 365"
Соответствующим письмом президент МОК Томас Бах уведомил НОК РК.
"Рассмотрев состав комиссий МОК на этот год и проконсультировавшись с их председателями, я с большим удовольствием назначаю вас членом Комиссии МОК "Олимпизм 365". Благодарим вас за ценный вклад, который вы вносите в работу Комиссии", – говорится в сообщении.
Тимур Кулибаев является членом Комиссии МОК "Олимпизм 365" с 2022 года. Ранее она именовалась Комиссией по связям с общественностью и социальному развитию через спорт, в которой президент НОК РК был членом с 2017 по 2022 года.
В сентябре 2022 года президент МОК Томас Бах, в результате пересмотра и расширения направлений деятельности комиссий МОК, преобразовал ее в Комиссию МОК "Олимпизм 365".
Добавим, что Тимур Кулибаев в этом году был переизбран на должность вице-президента Олимпийского совета Азии (ОСА) на период 2023-2026 гг. Также он является членом Исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Отметим, комиссии МОК назначаются президентом МОК Томасом Бахом и являются рабочими органами МОК, которые координируют его деятельность, разрабатывают стратегии, а также вносят предложения Исполнительному комитету МОК и рабочим сессиям МОК для принятия решений.