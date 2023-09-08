В Петропавловске решился вопрос с многоэтажками

В Петропавловске решился вопрос с восьми многоквартирными домами, построенными по линии "Отбасы банка".

По данным городского акимата, на сегодняшний день работы по инженерно-коммуникационным сетям завершились в 8 домах.

"Там же в рамках благоустройства территории осталось установить МАФы. В оставшихся шести многоэтажках работы завершить планируется до конца сентября. До ноября месяца полностью будут готовы еще два жилых дома". Пресс-служба акимата Петропавловска

Фото: пресс-служба акимата Петропавловска

Сейчас готовы 8 домов. В многоэтажках есть все необходимые коммуникации. Кроме того, с момента заселения в квартиры жильцов вступают в силу гарантийные обязательства застройщика. В течение двух лет владельцы жилья могут заявить о возможных недочетах подрядчику.

Дома являются кредитными.

Фото: пресс-служба акимата Петропавловска

Реализовались квартиры через государственную программу жилищного строительства "Нұрлы жер" через "Отбасы банк". Предназначены многоэтажки для очередников. Квадратный метр этих квартир для владельцев обошелся в 160 тысяч тенге.