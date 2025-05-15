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Происшествия

В Петропавловске жители новой многоэтажки боятся ее разрушения

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 06:50 Фото: Zakon.kz
В Петропавловске построенная для семей социально уязвимых слоев населения многоэтажка вызывает опасения у жителей, сообщает Zakon.kz.

Крыша протекает, потому что в дождливые дни с потолка течет вода, стены квартир становятся влажными. В некоторых в квартирах обваливается штукатурка, трескается стекло в окнах. Еще большие опасения вызывает вода, которая стоит в подвалах каждого подъезда, передает телеканал "Хабар".

Многоквартирный дом строили для сирот, одиноких матерей, людей с инвалидностью, многодетных семей и пенсионеров. И сдан он был в эксплуатацию в декабре 2023 года. Прежде чем получить заветные квадратные метры некоторые очередники стояли в листе ожидание больше 10 лет.

В микрорайоне Береке построили шесть таких арендно-коммунальных домов. На их строительство из бюджета выделили семь миллиардов тенге. Городской акимат уверяет, что все недочеты исправят, когда наладится погода. Но у жителей есть все основания для беспокойства. Оказалось, что срок гарантии на новый дом истекает уже в этом году.

В Караганде бизнесмен за два года взял у горожан почти два млрд тенге на строительство коммерческой и жилой недвижимости, но так ничего и не достроил.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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