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Осенью на воинскую службу в Казахстане призовут 19 тысяч человек

Осенью на воинскую службу в Казахстане призовут 19 тысяч человек Фото: пресс-служба МО РК
Свыше 19 тысяч казахстанцев в ходе осеннего призыва вольются в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций при президенте сообщил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы (ДОМР) Министерства обороны РК генерал-майор Бауыржан Артыков.

В мероприятии приняли участие представители Службы государственной охраны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и Министерства по чрезвычайным ситуациям, куда наряду с Вооруженными силами отправятся служить призывники.

Начальник ДОМР рассказал о работе городских и районных призывных комиссий, которые в регионах возглавляют заместители акимов местных исполнительных органов.

Осенью на воинскую службу в Казахстане призовут 19 тысяч человек

Фото: пресс-служба МО РК

"В этом году с 1 сентября по 28 декабря ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более девятнадцати тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва".Генерал-майор Бауыржан Артыков

Он также остановился на мерах, направленных на выполнение поручения главы государства по повышению престижа, привлекательности срочной воинской службы и улучшения социального самочувствия военнослужащих.

Осенью на воинскую службу в Казахстане призовут 19 тысяч человек

Фото: пресс-служба МО РК


Во-первых, реализуются мероприятия по предоставлению кредитных каникул солдатам срочной службы.


По данным Минобороны, сегодня отсрочку платежей по кредитам получили более 5 тыс. человек по 8 800 займам и микрокредитам на сумму 1,4 млрд тенге.


Во-вторых, в учебных центрах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований проводится подготовка срочников с выдачей свидетельств государственного образца по военно-учетным специальностям, которые могут быть востребованы в реальном секторе экономики.


В-третьих, более 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с Министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу.


Осенью на воинскую службу в Казахстане призовут 19 тысяч человек

Фото: пресс-служба МО РК


Представитель оборонного ведомства сообщил, что призывников оповещают с помощью SMS-уведомлений по линии единого контакт-центра 1414, персональными повестками, которые доставляются по домашним и служебным адресам.

"Хотелось бы предостеречь граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва с помощью людей, которые обещают оказать содействие за определенную плату. Государственные услуги по отсрочке и освобождению от призыва предоставляются через портал "электронного правительства" в автоматическом режиме", – уточнил начальник ДОМР.

Он также напомнил, что в регионах при департаментах по делам обороны действуют телефоны доверия проектных офисов "Қарулы Күштер – адалдық алаңы". Помимо очной встречи проконсультироваться можно посредством электронных почтовых ящиков и официальных аккаунтов в социальных сетях.


Руководитель департамента организационно-мобилизационной работы отметил также, что в этом призыве увеличится количество новобранцев. Еще одна особенность призывной кампании – возросшая открытость, которая обеспечивается участием в работе призывных комиссий представителей Комитета солдатских матерей и общественности.

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