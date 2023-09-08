Осенью на воинскую службу в Казахстане призовут 19 тысяч человек

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций при президенте сообщил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы (ДОМР) Министерства обороны РК генерал-майор Бауыржан Артыков.

В мероприятии приняли участие представители Службы государственной охраны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и Министерства по чрезвычайным ситуациям, куда наряду с Вооруженными силами отправятся служить призывники.

Начальник ДОМР рассказал о работе городских и районных призывных комиссий, которые в регионах возглавляют заместители акимов местных исполнительных органов.

Он также остановился на мерах, направленных на выполнение поручения главы государства по повышению престижа, привлекательности срочной воинской службы и улучшения социального самочувствия военнослужащих.

Фото: пресс-служба МО РК





Во-первых, реализуются мероприятия по предоставлению кредитных каникул солдатам срочной службы.





По данным Минобороны, сегодня отсрочку платежей по кредитам получили более 5 тыс. человек по 8 800 займам и микрокредитам на сумму 1,4 млрд тенге.





Во-вторых, в учебных центрах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований проводится подготовка срочников с выдачей свидетельств государственного образца по военно-учетным специальностям, которые могут быть востребованы в реальном секторе экономики.





В-третьих, более 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с Министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу.





Фото: пресс-служба МО РК





Представитель оборонного ведомства сообщил, что призывников оповещают с помощью SMS-уведомлений по линии единого контакт-центра 1414, персональными повестками, которые доставляются по домашним и служебным адресам.

"Хотелось бы предостеречь граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва с помощью людей, которые обещают оказать содействие за определенную плату. Государственные услуги по отсрочке и освобождению от призыва предоставляются через портал "электронного правительства" в автоматическом режиме", – уточнил начальник ДОМР.

Он также напомнил, что в регионах при департаментах по делам обороны действуют телефоны доверия проектных офисов "Қарулы Күштер – адалдық алаңы". Помимо очной встречи проконсультироваться можно посредством электронных почтовых ящиков и официальных аккаунтов в социальных сетях.





Руководитель департамента организационно-мобилизационной работы отметил также, что в этом призыве увеличится количество новобранцев. Еще одна особенность призывной кампании – возросшая открытость, которая обеспечивается участием в работе призывных комиссий представителей Комитета солдатских матерей и общественности.