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Законодательство РК

Казахстанцам, работающим в воинских формированиях, напомнили про их права

Казахстанцам, работающим в воинских формированиях, напомнили про их права Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Работающим в Вооруженных силах РК, других войсках и воинских формированиях казахстанцам напомнили про их трудовые права, касающиеся своевременной выплаты заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Старший помощник Главного военного прокурора (ГВП) РК Даурен Жумагулов заявил, что вопрос защиты трудовых прав работников на своевременное получение зарплаты находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Для этого принимаются меры предупредительного и разъяснительного характера с работодателями, а также путем прокурорского реагирования.

"На сегодняшний день задолженности по заработной плате в Вооруженных силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях не имеется".Даурен Жумагулов

Он напомнил, что в настоящее время имеются три способа принудительного взыскания заработной платы в случае несвоевременно оплаты:

  1. Исполнительская надпись нотариуса.
  2. В судебном порядке.
  3. По предписанию инспекции по труду.

Исполнительская надпись нотариуса

"Работник при наличии бесспорных документов, подтверждающих наличие задолженности по заработной плате, может обратиться к нотариусу за совершением исполнительской надписи (пп. 9 п. 2 ст. 92-1 Закона РК "О нотариате")".Даурен Жумагулов

Для взыскания начисленных, но невыплаченных работнику заработной платы и иных платежей нотариусу предоставляется:

  • копия трудового договора или трудовой книжки;
  • справка работодателя о размере начисленной заработной платы, доказательства о задержки заработной платы (расчетный листок, справка).

В судебном порядке

"В случае, если имеющихся документов недостаточно для совершения исполнительской надписи, можно взыскать долг в судебном порядке".Даурен Жумагулов

Для этого необходимо обратиться к работодателю с претензией о выплате задолженности по заработной плате.

В случае отказа в выплате, обратиться в суд с исковым заявлением. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • трудовой договор или копию трудовой книжки,
  • справка о заработной плате,
  • досудебную претензию и ответ на него.
"В суд необходимо обратиться по месту нахождения ответчика или по месту жительства работодателя физического лица".Даурен Жумагулов

По данным спорам лица освобождены от уплаты госпошлины.

После вступления решения в законную силу выдается судом исполнительный лист. Взыскатель может направить частному судебному исполнителю для принудительного взыскания задолженности.

Инспекция по труду

"Необходимо обратиться с жалобой в инспекцию по труду по местонахождению работодателя. В жалобе указать сумму задолженности по заработной плате, период его образования. Рассмотрение жалобы инспекцией проводится в течение 15 дней, а если требуется проверка, то в течение 30 дней".Даурен Жумагулов

По результатам, если факт подтверждается инспекцией по труду, выносится предписание об устранении нарушений законности в адрес работодателя.

Предписание имеет силу исполнительного листа, которое предъявляется органам исполнительного производства для принудительного исполнения.

За невыплату заработной платы предусмотрена уголовная (ч. 3 ст. 152 УК РК) и административная ответственность (ч.1 ст. 87 КоАП РК) должностных лиц и работодателей.

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