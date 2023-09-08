Минобороны РК: "Уклонистов" от службы в армии становится меньше

На брифинге в СЦК 8 сентября 2023 года представители Министерства обороны РК рассказали, насколько казахстанская молодежь стремится служить в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель начальника департамента – начальник управления призыва и вневойсковой работы Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Азамат Дусимов, призывных ресурсов по стране достаточно, поэтому любая информация об убывании призывников за пределы страны необъективна.

"За 2022 год у нас число по объективным и субъективным причинам, которые уклонялись от воинской службы, уменьшилось в два раза. Это реальная обстановка, все войска установили наряд в установленные сроки. Шероховатости были, но оперативно принимались меры и цели поставленные выполнены". Азамат Дусимов

При этом он назвал причины, по которым молодые люди получают освобождение от армии.

"В первую очередь это состояние здоровья. Психологи изучают призывника и решают, призывать или нет. Также есть отсрочка по обучению. Сейчас родители больше звонят на горячую линию, чтобы направить молодых людей в армию, а после поступить в учебное заведение, куда даются льготы". Азамат Дусимов

Также начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Бауыржан Артыков добавил, что если выявляются факты коррупции, связанные с уклонением от армии, то к виновным принимают жесткие меры.

"По сравнению с 90-ыми годами у нас растет количество желающих служить в Вооруженных силах. К сожалению, есть факты коррупции, допускаемые в местных органах. Минобороны принимает жесткие меры совместно с правоохранительными органами. Также работаем с самим населением, чтобы само население не допустило шантажа в отношении сотрудников военкоматов, предлагая деньги за отсрочку или военные билеты. Провели комплекс мер и запретили выдачу военных билетов. Теперь они централизованно выдаются через ЦОНы". Бауыржан Артыков

9 февраля 2023 года правительство Казахстана приняло постановление о реализации указа президента РК об очередном призыве в Вооруженные силы РК. Согласно документу, акиматам в регионах предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года граждан мужского пола в количестве 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.