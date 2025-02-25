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Общество

Как в армии усиливают психологическую службу, рассказали в Минобороны

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:46 Фото: akorda.kz
В Министерстве обороны Казахстана 20 февраля 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказали о принимаемых мерах по усилению работы психологической службы в армии, сообщает Zakon.kz.

Пограничной службой совместно с Главной военной прокуратурой, Министерством обороны и Национальной гвардией реализуется программа "Береги жизнь". В частности, предусмотрено обязательное психологическое тестирование перед принятием на воинскую службу по контракту. Командиров обучают навыкам раннего выявления суицидальных проявлений. На 138 единиц увеличена штатная численность офицеров-воспитателей, что способствует укреплению воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях.   

"В учебных центрах дополнительно введены 66 должностей воспитателей, 40 единиц психологов, в том числе полиграфологов для качественного изучения солдат-срочников, призываемых на службу. Данные меры улучшили качество призываемого контингента и процесс их адаптации. В прошлом году военными психологами проведены 10 тыс. опросов среди военнослужащих по изучению морально-психологического климата, а также направленных на улучшение социально-бытовых условий службы", – сказал заместитель директора Пограничной службы КНБ Серик Рахимов.

Кроме того, решаются вопросы по профилактике семейно-бытового насилия, лудомании, наркозависимости и эмоционального выгорания военнослужащих. Например, организованы выезды в воинские части с участием психологов, врачей-психиатров центров психического здоровья. Они мониторят и изучают морально-психологический климат в подразделениях, выявляют военнослужащих, испытывающих трудности в адаптации.

Ранее объяснялось, почему военнослужащие в армии не любят обращаться к психологам. 

Бауыржан Муканов
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