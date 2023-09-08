Глава КУИС прокомментировал фото с Кудебаевым: Он ничего не нарушал

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов прокомментировал распространенное в сети фото застолья в колонии бывшего начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов сообщил, что по поводу распространения фото Серика Кудебаева за накрытым столом проведено служебное расследование в учреждении №22 Усть-Каменогорска.



"Что касается Кудебаева, там было 11 или 12 человек, в числе которых был он, в их действиях нарушений не установлено. Каких-либо особых условий для него (Кудебаева. – Прим. ред.) не создано. Он находится в равных условиях с другими осужденными, это учреждение отрядного содержания, не камерного, в среднем там в отряде 40-50 человек". Жанат Ешмагамбетов

По словам главы КУИС, телефон принадлежал не Серику Кудебаеву, а другому осужденному. Также проверка установила, что среди продуктов на столе не было алкогольных напитков, осужденные в ходе приема пищи спиртное не употребляли.

"В данном случае осужденные после свидания с родственниками получили продукты питания. Думаю, вы на фотографии на столе видели, что там стояло. И после 8 часов в свободное время они собрались в этом помещении для приема пищи. Нарушение, которое мы выявили, – это наличие именно сотового телефона, что категорически запрещено в учреждении, и перекрытие объектива видеокамер". Жанат Ешмагамбетов

Председатель КУИС сообщил, что телефон, на который сделано фото и с которого распространено, обнаружили и изъяли. Осужденный, который сделал фото, помещен в дисциплинарный изолятор, так как признан злостным нарушителем режима исполнения наказания. Пути проникновения запрещенного устройства на территорию колонии сейчас устанавливаются.

Фото бывшего начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, отбывающего наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов в Усть-Каменогорске, за накрытым столом появилась в сети в первые дни сентября.

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев стал подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган.

В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Его осудили на 10 лет, однако он подал апелляционную жалобу.

Серик Кудебаев получил новый срок за побег из страны. Ему назначили дополнительно шесть месяцев лишения свободы.