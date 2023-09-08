Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава КУИС прокомментировал фото с Кудебаевым: Он ничего не нарушал

глава КУИС Фото: gov.kz
Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат Ешмагамбетов прокомментировал распространенное в сети фото застолья в колонии бывшего начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает Zakon.kz.

На пресс-конференции председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов сообщил, что по поводу распространения фото Серика Кудебаева за накрытым столом проведено служебное расследование в учреждении №22 Усть-Каменогорска. 

"Что касается Кудебаева, там было 11 или 12 человек, в числе которых был он, в их действиях нарушений не установлено. Каких-либо особых условий для него (Кудебаева. – Прим. ред.) не создано. Он находится в равных условиях с другими осужденными, это учреждение отрядного содержания, не камерного, в среднем там в отряде 40-50 человек".Жанат Ешмагамбетов

По словам главы КУИС, телефон принадлежал не Серику Кудебаеву, а другому осужденному. Также проверка установила, что среди продуктов на столе не было алкогольных напитков, осужденные в ходе приема пищи спиртное не употребляли. 

"В данном случае осужденные после свидания с родственниками получили продукты питания. Думаю, вы на фотографии на столе видели, что там стояло. И после 8 часов в свободное время они собрались в этом помещении для приема пищи. Нарушение, которое мы выявили, – это наличие именно сотового телефона, что категорически запрещено в учреждении, и перекрытие объектива видеокамер".Жанат Ешмагамбетов

Председатель КУИС сообщил, что телефон, на который сделано фото и с которого распространено, обнаружили и изъяли. Осужденный, который сделал фото, помещен в дисциплинарный изолятор, так как признан злостным нарушителем режима исполнения наказания. Пути проникновения запрещенного устройства на территорию колонии сейчас устанавливаются.

Фото бывшего начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, отбывающего наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов в Усть-Каменогорске, за накрытым столом появилась в сети в первые дни сентября. 

Серик Кудебаев был начальником Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. 18 февраля 2022 года он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев стал подозреваемым по делу о январских событиях. В Генпрокуратуре сообщили, что бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области обвиняют в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия". Сам Кудебаев представил собственную версию событий и рассказал, почему во время январских беспорядков покинул Талдыкорган.

В начале апреля он не явился в суд и сбежал из страны (сначала в Кыргызстан, затем в Турцию), после чего его объявили в международный розыск. Менее чем через месяц Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан.

Его осудили на 10 лет, однако он подал апелляционную жалобу.

Серик Кудебаев получил новый срок за побег из страны. Ему назначили дополнительно шесть месяцев лишения свободы.

Читайте также

Сколько пар в Казахстане создали семью за последние 10 лет

Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи

Главное за день: Правила для самокатчиков и мопедистов, террористы в Туркестане, дефицит автогаза на севере

Анастасия Прилепская
КУИС МВД РК Кудебаев Серик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления