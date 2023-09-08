Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Стайлбендер" и "Тарзан" зарубятся за титул: прогноз на бой Адесанья – Стрикленд

"Стайлбендер" и "Тарзан" зарубятся за титул: прогноз на бой Адесанья – Стрикленд Фото: Parimatch
Главный бой UFC 293 нельзя пропускать ни в коем случае. Утром 10 сентября в октагон возвращается Исраэль Адесанья, чтобы защитить пояс в среднем весе от Шона Стриклэнда. Поговорим с экспертами Parimatch о предстоящей схватке.

Исраэль Адесанья (24-2)

Придя в UFC в 2018 году, "Стайлбендер" с ходу стал любимцем фанатов. Яркий стиль боя, харизма и любовь к аниме сразу нашли отклик у аудитории. Но все изменилось после выигрыша титула: Иззи стал слишком прагматичным, жертвуя зрелищностью в угоду результату, да еще и с болельщиками ругался. Только хорошая встряска смогла бы наставить Адесанью на правильный путь, и ей стал Алекс Перейра, который вырубил "сытого кота" в пятом раунде. Но Исраэля это не убило, а разозлило: в реванше он прикончил "Поатана" уже во втором раунде. Остается гадать что это было: состояние Аватара, восьмые врата или режим "Супер Сайяна".

Исраэль – один из лучших ударников UFC. Отличное чувство тайминга, бойцовский IQ и непредсказуемость делают его угрозой для любого соперника. Добавим к этому совершенную технику кикбоксинга – и получаем доминирующего чемпиона среднего веса. Единственный минус "Стайлбендера" – излишняя аккуратность и нежелание рисковать. но когда нужно, быть жестким он умеет.

Шон Стриклэнд (27-5)

"Язык до титульника доведет" – гласят законы маркетинга. Умение хорошо подать себя на публике и залезать соперникам "под кожу" заметно продвигают бойцов в гонке за пояс чемпиона – Чейл Соннен и Конор МакГрегор не дадут соврать. Теперь это понял и Шон Стриклэнд: "Тарзан" отлично эпатирует публику и всегда говорит то, что думает. Да и серия из двух побед у него имеется: да, соперники не ахти какие, но оба раза Шон выходил на коротком уведомлении. Боссы UFC это оценили, и дали крепкому американцу возможность сразиться с Адесаньей за титул.

Но не трэштоком единым. Стриклэнд – отличный боксер, который не боится идти напролом и давить на оппонентов. Да и характер у него воистину чемпионский: Шон – очень стойкий боец, который никогда не сдается. Но проблема "Тарзана" в однообразии: он не может похвастать тактической гибкостью, и всегда понятно, чего от него ожидать.

Аналитика от Parimatch

Оба бойца – мастера ударной техники, а партера они избегают, как огня. А значит, поединок точно будет в стойке и вряд ли закончится болевым или удушающим. Что подтверждают и эксперты Parimatch: коэффициент на такой исход равен 11.00, тогда как на нокаут дают 1.7, а на решение судей – 2.25.

Адесанья техничнее и разностороннее Стриклэнда, за счет чего он и выглядит фаворитом. Аналитики Parimatch согласны с этим: победа "Стайлбендера" оценена ими в 1.15 против 6.00 у "Тарзана". Высока вероятность и победы Исраэля нокаутом: такой исход равен 1.85 против 2.50 на решение судей. Впрочем, надо ли будет Иззи переходить в "режим берсерка" или нет, покажет сам бой.

Читайте также

Сколько пар в Казахстане создали семью за последние 10 лет

Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи

Главное за день: Правила для самокатчиков и мопедистов, террористы в Туркестане, дефицит автогаза на севере

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления