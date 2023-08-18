Противостояние стилей и тактик. Прогноз Фараби Давлетчина на бой Стерлинга и О’Мэлли

Турнир UFC 292, который пройдет 20 августа в Бостоне, ни в коем случае нельзя пропускать. В главном событии вечера за пояс в легчайшем весе сразятся Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли.

Своим прогнозом на схватку поделился Фараби Давлетчин – экс-чемпион мира по тхэквондо и амбассадор Parimatch.

Алджамейн Стерлинг (23-3)

Восхождение "ФанкМастера" началось в 2018 году: с того времени он одержал девять побед подряд. Уже спустя три года Стерлинг стал чемпионом UFC из-за роковой ошибки Петра Яна, пробившего запрещенный удар коленом. И многие тогда подумали, что Стерлинг – "бумажный чемпион", так как победа досталась ему легко. Но в реванше против Яна Алджамейн доказал, что это не так, и раздельным решением судей одержал победу. За этим последовали уверенные защиты пояса против экс-чемпионов UFC ТиДжея Диллашоу и Генри Сехудо.

Главный козырь Стерлинга – это его борьба, где он еще в колледже дважды получал статус "All-American". У "ФанкМастера" агрессивная манера борьбы, он часто и эффективно проводит тейкдауны. Также Стерлинг имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, за счет чего у него отличный контроль в партере, что и показала его победа над Генри Сехудо – олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В стойке Алджамейн не так хорош, как партере, однако его джеб хорошо отработан и может доставить проблем соперникам. Функциональная подготовка Стерлинга также на очень высоком уровне: он хорошо чувствует темп и рассчитывает силы.

Шон О'Мэлли (16-1)

"Шугар" был непобежденным бойцом и шел из 12 побед, пока не встретился в бою с Марлону Вере в 2020-м. Хоть Шон и проиграл "Чито" нокаутом, он не растерялся и уверенно вернулся в октагон, выиграв 4 из 5 боев. Крайнюю схватку "Шугар" провел против Петра Яна, победив в ярком бою раздельным решением судей.

"Шугар" – мастер ударной техники с превосходной работой рук и великолепным чувством дистанции. Кроме того, у Шона превосходная техника ударов ногами: он наносит очень мощные лоу- и миддл-кики – база кикбоксинга дала о себе знать. Хоть многих и вводит в заблуждение щуплое телосложение О’Мэлли, его мощь говорит сама за себя. Это подтверждает и статистика: 73% своих побед "Шугар" добыл нокаутом.

Борьба Шона, конечно, сильно уступает его ударной технике: хоть он и имеет коричневый пояс по БЖЖ, но редко использует свои навыки. Однако стоит подметить хорошую защиту О’Мэлли от переводов в партер, которая хорошо помогает ему держать оборону против борцов.

Прогноз на бой

Явный фаворит в этой схватке – Алджамейн Стерлинг. Он стал активно работать в стойке и улучшать ударную технику после боя против Петра Яна. "ФанкМастер" чаще использует разные удары и попадает по соперникам. Еще он стал хорошо чувствовать дистанцию. Но тактику против О’Мэлли ему лучше выстроить вокруг борьбы, ведь в ударке сложно будет перебить Шона.

В свою очередь О'Мэлли сложно будет что либо предложить Стерлингу в борьбе. Его лучшая тактика – не бороться и не дать себя засабмитить. Я склоняюсь к тому, что бой пройдет всю дистанцию и явное преимущество будет у Стерлинга. Однако Шон будет действовать осторожно и вряд ли даст зайти "ФанкМастеру" за спину. Я склоняюсь к тому, что Алджамейн Стерлинг одержит победу решением судей.

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