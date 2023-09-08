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Токаев поздравил лауреатов конкурса "Мерейлі отбасы"

президент конкурс поздравление Фото: Арман Мухатов
8 сентября 2023 года в преддверии Дня семьи состоялась Х юбилейная торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса "Мерейлі отбасы".

Ставший доброй традицией ежегодный конкурс образцовых семей в Казахстане стал сегодня масштабным и значимым мероприятием, подчеркивающим возросшую роль семейных ценностей и позитивного образа семьи и брака в обществе.

В течение 10 лет в конкурсе приняли участие более 20 тыс. семей из всех регионов Казахстана.

Открывая церемонию, министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева зачитала поздравление главы государства лауреатам конкурса.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 3344 семьи. Из них 40% – городские и 60% – сельские семьи.

Победители регионов представили 20 семей-лауреатов. Среди которых учителя, ремесленники, металлурги, военнослужащие, предприниматели, специалисты агропромышленного комплекса и другие.

Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллектива, соседей и преданно служит своей Родине.

На церемонии награждения присутствовали представители государственных органов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Семьям-лауреатам вручены дипломы и памятные подарки. Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.

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