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События

Арман Кырыкбаев поздравил победителей Национального конкурса "Мерейлі отбасы"

семья, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:59 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса "Мерейлі отбасы – 2026", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства культуры и информации РК рассказали, что ими стали 20 образцовых семей из разных регионов Казахстана, демонстрирующих пример взаимного уважения, трудолюбия, преемственности поколений и ответственного отношения к воспитанию детей.

В числе почетных гостей церемонии – члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, представители Курултая, Қазақстан Халық Кеңесі, Совет матерей, Союза отцов и известные общественные деятели.

Победителей поздравил министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев, отметив их особую роль в сохранении духовно-нравственных ценностей и формировании будущего страны.

Арман Кырыкбаев, министр, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:59

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

"В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил важность развития человеческого потенциала и создания условий для всестороннего развития подрастающего поколения. В этой работе особая роль принадлежит семье, где закладываются основы воспитания и формируются жизненные ориентиры. Сегодня мы чествуем семьи, которые своим примером подтверждают значимость этих ценностей. За каждой из них стоит история, наполненная жизненной мудростью, преданностью семейным традициям и добрыми делами. Ваш труд и общественные инициативы помогают молодому поколению осознавать ценность семьи, важность взаимного уважения и ответственности за будущее страны. Жизненный путь таких семей должен стать примером для подрастающего поколения".Арман Кырыкбаев

В Послании президента от 28 октября 2026 года особое внимание уделено развитию человеческого капитала и воспитанию сознательного поколения. Глава государства подчеркнул общую ответственность семьи, школы, учителя и самого ученика за воспитание детей и формирование их жизненных ориентиров. В этом контексте укрепление института семьи, поддержка ответственного родительства и преемственность поколений приобретают особое общественное значение.

Конкурс "Мерейлі отбасы" объединяет семьи, чей жизненный путь отражает лучшие традиции казахстанского общества. Среди победителей – многодетные и приемные семьи, трудовые и творческие династии, а также семьи, активно участвующие в общественной жизни и развитии своих регионов.

семья, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:59

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

семья, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:59

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Каждая из 20 семей-победителей получила почетную статуэтку и сертификат на 2 млн тенге.

семья, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:59

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" проводится с 2014 года. Его цель – укрепление семейных и духовно-нравственных ценностей, повышение статуса семьи, популяризация положительного опыта воспитания детей и уважительного отношения к семейным традициям.

За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 20 тысяч семей со всей страны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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