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23 февраля в Алматы прозвучат сирены

прозвучат сирены в Алматы Фото: unsplash
23 февраля в 10:00 в Алматы пройдет общегородская сейсмотренировка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям оперативная группа МЧС уже начала масштабную агитационно-пропагандистскую работу среди населения мегаполиса.

"В преддверии Всемирного дня гражданской обороны 23 февраля в 10:00 в Алматы начнется общегородская сейсмотренировка. Целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее знали о маршрутах эвакуации, безопасных местах, подготовили тревожные чемоданчики", – рассказал Нурлан Атыгаев.

По его словам, в рамках подготовки к сейсмотренировке с 21 февраля проводится перехват теле- и радиоканалов с заставкой о предстоящей плановой общегородской сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие.

"В день сейсмотренировки в 10:00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехват теле- и радиоканалов. В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим всех руководителей, население города эвакуироваться в теплой одежде", – отметил Нурлан Атыгаев.

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. 

9 февраля новый глава МЧС пообещал наказать отдельных руководителей служб ЧС за просчеты в день землетрясения в Алматы. 

12 февраля сейсмологи заявили, что сильных землетрясений в 2024 году не ожидается.

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Тамила Языкова
Алматы
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