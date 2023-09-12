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Сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Азиатских играх

Сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Азиатских играх Фото: Zakon.kz
12 сентября 2023 года в Министерстве туризма и спорта РК объявили размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что спортсмен, ставший чемпионом Азиатских игр, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов, а тренер, подготовивший обладателя золотой медали, – 5000 долларов.

Серебряный призер континентального первенства получит 5000 долларов, а его тренер – 3000 долларов.

Также установлено денежное вознаграждение в размере 3000 долларов для обладателя бронзовой награды и премиальные в 2000 долларов для его тренера.

Размеры призовых казахстанским спортсменам на предстоящих Азиатских играх озвучили в Минспорта

Фото: пресс-служба МТС РК

"Сформирована национальная сборная для участия в Азиатских играх, которая проводит учебно-тренировочные сборы в разных регионах страны. В ближайшие дни наши спортсмены отправятся в Китай".Официальный представитель МТС РК Молдир Абдуалиева

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября 2023 года. На соревновании, которое состоится в 29-й раз, будут разыграны медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.

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Динара Халдарова
Министерство туризма и спорта РК Казахстан
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