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В каких видах спорта казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золотые медали Азиатских игр

В каких видах спорта казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золотые медали Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Министерство туризма и спорта опубликовало топ-10 видов спорта, где казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золотые медали Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Сборная Казахстана участвовала в летних Азиатских играх семь раз и завоевала 155 золотых наград.

1. Гребля на байдарке и каноэ

Казахстанские спортсмены часто побеждали в соревнованиях по гребле на байдарке и каноэ. В этом виде спорта наши атлеты завоевали 24 золотые медали.

2. Легкая атлетика

В активе казахстанских легкоатлетов 23 золотые награды континентального первенства. В частности, четырежды победительницей Азиатских игр становилась олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

3. Бокс 

Казахстанские боксеры завоевали 16 золотых медалей. В разные годы чемпионами Азиады становились такие прославленные спортсмены, как Ермахан Ибраимов, Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов и Жанибек Алимханулы.

4. Пулевая стрельба

На счету отечественных стрелков 14 золотых наград Азиатских игр.

5. Тяжелая атлетика

Тяжелоатлеты принесли сборной Казахстана 12 золотых медалей континентальных игр.

6. Греко-римская борьба

Отечественные борцы греко-римского стиля побеждали на Азиатских играх 9 раз. Дважды, в 2010 и 2014 годах, на высшую ступень пьедестала поднимался Нурмахан Тыналиев.

7. Велоспорт

Казахстанские велосипедисты выиграли 8 золотых наград. Например, трижды на Азиаде побеждал шоссейный велогонщик Алексей Луценко.

8. Водное поло

Мужская сборная Казахстана побеждала на Азиатских играх 6 раз, включая три последних континентальных соревнования.

9. Художественная гимнастика 

В копилке сборной 6 золотых медалей Азиады по художественной гимнастике. На Играх 2018 года казахстанские гимнастки завоевали два комплекта золотых наград.

10. Каратэ

6 медалей высшей пробы успели завоевать на Азиатских играх и казахстанские каратисты.

XIX Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу, КНР. Медали континентального первенства будут разыграны в более чем 40 видах спорта.

Ранее стало известно, сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Азиатских играх.

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