В каких видах спорта казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золотые медали Азиатских игр
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Сборная Казахстана участвовала в летних Азиатских играх семь раз и завоевала 155 золотых наград.
1. Гребля на байдарке и каноэ
Казахстанские спортсмены часто побеждали в соревнованиях по гребле на байдарке и каноэ. В этом виде спорта наши атлеты завоевали 24 золотые медали.
2. Легкая атлетика
В активе казахстанских легкоатлетов 23 золотые награды континентального первенства. В частности, четырежды победительницей Азиатских игр становилась олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.
3. Бокс
Казахстанские боксеры завоевали 16 золотых медалей. В разные годы чемпионами Азиады становились такие прославленные спортсмены, как Ермахан Ибраимов, Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов и Жанибек Алимханулы.
4. Пулевая стрельба
На счету отечественных стрелков 14 золотых наград Азиатских игр.
5. Тяжелая атлетика
Тяжелоатлеты принесли сборной Казахстана 12 золотых медалей континентальных игр.
6. Греко-римская борьба
Отечественные борцы греко-римского стиля побеждали на Азиатских играх 9 раз. Дважды, в 2010 и 2014 годах, на высшую ступень пьедестала поднимался Нурмахан Тыналиев.
7. Велоспорт
Казахстанские велосипедисты выиграли 8 золотых наград. Например, трижды на Азиаде побеждал шоссейный велогонщик Алексей Луценко.
8. Водное поло
Мужская сборная Казахстана побеждала на Азиатских играх 6 раз, включая три последних континентальных соревнования.
9. Художественная гимнастика
В копилке сборной 6 золотых медалей Азиады по художественной гимнастике. На Играх 2018 года казахстанские гимнастки завоевали два комплекта золотых наград.
10. Каратэ
6 медалей высшей пробы успели завоевать на Азиатских играх и казахстанские каратисты.
XIX Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу, КНР. Медали континентального первенства будут разыграны в более чем 40 видах спорта.
Ранее стало известно, сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Азиатских играх.