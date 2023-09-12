Новая школа на 900 учеников откроется в Есике в 2024 году

В городе Есик Алматинской области состоялась закладка памятного камня нового здания общеобразовательной школы в связи с завершением нулевого цикла строительных работ.

Проект финансирует ForteBank через Фонд Булата Утемуратова, реализуется при поддержке компании "Верный капитал". Летом следующего года школа будет безвозмездно передана акимату города. Стоимость проекта составит более 8,1 млрд тенге.

В Алматинской области наблюдается существенная перегруженность школ, 53 из них работают в трехсменном режиме.

"В прошлом году мы обратились к отечественным бизнесменам и меценатам с призывом финансировать строительство новых государственных школ в рамках национального проекта "Комфортная школа", и сегодня, благодаря поддержке Булата Утемуратова, строим две школы в Есике и Шелеке". Аким Алматинской области Марат Султангазиев

Школа площадью 12,5 тыс. м2 рассчитана на 900 учеников. Наряду с учебными кабинетами, она будет оснащена рекреационными зонами, учебно-производственными мастерскими, спортивными и гимнастическими залами, информационным центром, лабораторией, студией творчества и коворкинг-пространством.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Открытие новой школы в Есике, куда будут приниматься все дети, проживающие на территории обслуживания школы, позволит значительно сократить ежедневные поездки школьников в образовательные учреждения Алматы.

"Радует, что население Казахстана динамично растет. Вместе с тем, нам нужно во всех сферах успевать удовлетворять пропорционально растущие запросы общества, в данном случае – создавать достойные условия для образования детей. Не секрет, что строительство новых школ ложится нагрузкой на государственный бюджет, поэтому ForteBank решил помочь и сделать подарок Алматинской области. Мы выделили средства на строительство новой, современной школы, которая будет оснащена по последнему слову техники и технологий, а условия в ней будут соответствовать новейшим методикам обучения и воспитания детей. Это наш вклад в развитие интеллектуального потенциала нашего общества". Бекжан Пирматов, председатель правления ForteBank

Председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова доктор Алмаз Шарман:

"Строительство школы – социально важная задача, в решение которой бизнес, в частности компания "Верный капитал", Forte Bank и Фонд Булата Утемуратова вносит огромный вклад, создавая не классические школы государственного образца, а сверхсовременные учебные заведения, соответствующие, а где-то даже превышающие мировые стандарты образовательных заведений. Строительство новой школы в Есике на 900 мест разрешит несколько задач - в первую очередь, это вопрос нехватки учебных мест и трехсменного образования, которое негативно влияет не только на когнитивные способности и ментальное развитие детей, но и физическое здоровье подрастающего поколения. Именно строительство современных и оборудованных школ создает комфортные условия для получения качественных знаний детей. Уверен, что вслед за Косшы, школа в Есике разрешит не только текущие вопросы, но и окажет положительное влияние на учебу и здоровье детей".

Ерлан Оспанов, генеральный директор группы компаний "Верный Капитал" отметил, что верит в ценность образования, как способ передачи культурных ценностей, социальных норм и жизненной философии.