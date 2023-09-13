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Законодательство РК

Не бурить бесперспективно: Мажилис одобрил поправки в Кодекс о недрах

Казахстан недра кодекс поправки Фото: Zakon.kz Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 13 сентября одобрили в первом чтении проект поправок в Кодекс "О недрах и недропользовании", сообщает Zakon.kz.

Как отметил, представляя документ на пленарном заседании, член комитета палаты по вопросам экологии и природопользования Дюсенбай Турганов, основная цель законопроекта – повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородов и сокращение административных издержек при проведении операций по недропользованию.

"В соответствии с законопроектом недропользователь наделяется правом отказа от бесперспективного бурения скважины на этапе разведки без уплаты штрафа за невыполнение контрактного обязательства при условии проведения сейсморазведочных работ и подачи соответствующего заявления не позднее трех лет с даты заключения контракта на разведку и добычу. Также предусмотрены обязательства недропользователя по утверждению и представлению проекта ликвидации последствий недропользования по углеводородам не позднее двух месяцев со дня подачи заявления об отказе от всего участка недр, возмещению затрат на организацию и проведение независимой экспертизы базовых проектных документов".Дюсенбай Турганов

Кроме того, нормами законопроекта предусматривается:

  • уведомительный порядок при разработке и утверждении проектов разведочных работ на этапе поисковых работ, за исключением разведочных работ по оценке, разведочных работ на море, разведочных работ, предусматривающих увеличение участка недр;
  • отдельный порядок выдачи разрешения на обременение права недропользования и сокращение сроков его выдачи до 15 рабочих дней;
  • оптимизация процедур государственной экспертизы проектных документов в сфере углеводородов и дополнение ранее заключенных контрактов.

Депутаты палаты одобрили проект поправок в первом чтении.

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