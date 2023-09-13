Не бурить бесперспективно: Мажилис одобрил поправки в Кодекс о недрах

Фото: Zakon.kz Павел Михеев

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 13 сентября одобрили в первом чтении проект поправок в Кодекс "О недрах и недропользовании", сообщает Zakon.kz.

Как отметил, представляя документ на пленарном заседании, член комитета палаты по вопросам экологии и природопользования Дюсенбай Турганов, основная цель законопроекта – повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородов и сокращение административных издержек при проведении операций по недропользованию.

"В соответствии с законопроектом недропользователь наделяется правом отказа от бесперспективного бурения скважины на этапе разведки без уплаты штрафа за невыполнение контрактного обязательства при условии проведения сейсморазведочных работ и подачи соответствующего заявления не позднее трех лет с даты заключения контракта на разведку и добычу. Также предусмотрены обязательства недропользователя по утверждению и представлению проекта ликвидации последствий недропользования по углеводородам не позднее двух месяцев со дня подачи заявления об отказе от всего участка недр, возмещению затрат на организацию и проведение независимой экспертизы базовых проектных документов". Дюсенбай Турганов Кроме того, нормами законопроекта предусматривается: уведомительный порядок при разработке и утверждении проектов разведочных работ на этапе поисковых работ, за исключением разведочных работ по оценке, разведочных работ на море, разведочных работ, предусматривающих увеличение участка недр;

отдельный порядок выдачи разрешения на обременение права недропользования и сокращение сроков его выдачи до 15 рабочих дней;

оптимизация процедур государственной экспертизы проектных документов в сфере углеводородов и дополнение ранее заключенных контрактов. Депутаты палаты одобрили проект поправок в первом чтении. Читайте также Багдат Мусин признал, что в Казахстане есть проблемы с интернетом Электрокары будут расчищать улицы Алматы от снега В Караганде из-за бруцеллеза планируют зарезать более двух тысяч коров

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