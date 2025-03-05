Мажилис одобрил поправки в КОАП и Кодекс о недрах

Депутаты Мажилиса сегодня, 5 марта 2025 года, на пленарном заседании одобрили поправки в КОАП и в Кодекс о недрах и недропользовании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Мажилиса Павел Казанцев, законопроекты являются сопутствующими к проекту Водного кодекса. В КОАП предусматривается повышение штрафных санкций за нарушение права государственной собственности на водный фонд, правил охраны водного фонда и содержащихся в нем водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения.

"Повышение штрафных санкций считаем обоснованным, поскольку действующие размеры штрафных санкций не мотивируют физических и юридических на соблюдение требований законодательства, сейчас гораздо дешевле заплатить штрафы, чем выделять средства на их соблюдение", – сказал Павел Казанцев.

Поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании" направлены на урегулирование вопросов по недропользованию на водных объектах, применение единообразной терминологии в части управления подземными водными ресурсами.

Также законопроект дополнен нормами по передаче функций по ликвидации и консервации бесхозяйных аварийных гидрогеологических скважин и поисково-оценочных работ на подземные воды в ведение Национальной гидрогеологической службы, созданной при Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Подробности о проекте Водного кодекса можно прочитать здесь.