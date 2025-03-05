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Право

Мажилис одобрил поправки в КОАП и Кодекс о недрах

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 14:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса сегодня, 5 марта 2025 года, на пленарном заседании одобрили поправки в КОАП и в Кодекс о недрах и недропользовании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Мажилиса Павел Казанцев, законопроекты являются сопутствующими к проекту Водного кодекса. В КОАП предусматривается повышение штрафных санкций за нарушение права государственной собственности на водный фонд, правил охраны водного фонда и содержащихся в нем водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения.

"Повышение штрафных санкций считаем обоснованным, поскольку действующие размеры штрафных санкций не мотивируют физических и юридических на соблюдение требований законодательства, сейчас гораздо дешевле заплатить штрафы, чем выделять средства на их соблюдение", – сказал Павел Казанцев.

Поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании" направлены на урегулирование вопросов по недропользованию на водных объектах, применение единообразной терминологии в части управления подземными водными ресурсами.  

Также законопроект дополнен нормами по передаче функций по ликвидации и консервации бесхозяйных аварийных гидрогеологических скважин и поисково-оценочных работ на подземные воды в ведение Национальной гидрогеологической службы, созданной при Министерстве водных ресурсов и ирригации.  

Подробности о проекте Водного кодекса можно прочитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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