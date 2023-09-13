Кошанов прокомментировал заявление о том, что домбра является харамом

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты 13 сентября прокомментировал заявление о том, что домбра – это харам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором девушка в хиджабе рассказывает, что играть на домбре, как и любом другом музыкальном инструменте, согласно исламу, харам – грех.

Журналисты поинтересовались, насколько уместны такие высказывания в Казахстане, учитывая, что республика является светской страной, которая имеет богатую музыкальную историю.



"Депутат Аманжол Алтай поднял в депутатском запросе эту тему. А по вашему мнению, это правильно или нет. Тем, кто поднимает такие темы, я бы сказал так: "Получается, по вашей логике, наши предки, которые играли на домбре, грешники?" – сказал спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов.

К слову, депутат Аманжол Алтай призвал всесторонне популяризировать среди молодого поколения домбру, ее значимость и укоренить это в сознании.

"К сожалению, в современном обществе, в социальных сетях все больше нападок на этот инструмент, веками прославляющий самобытность нашего народа. В частности, некоторые граждане Казахстана, движимые чуждыми религиозными течениями, распространяют вводящие людей в заблуждение негативные комментарии. Например, в социальных сетях пишут такие ужасающие комментарии, как "домбра – харам". Домбра – это великая ценность, которая открывает путь к модернизации нашего исторического сознания, связывает прошлое и настоящее. Домбра выражает человеческую душу, своими песнями прививает молодому поколению честность и патриотизм, чувство благородства, чести и долга", – отметил Алтай.

Депутат подчеркнул, что оскорбление символа казахов – домбры – можно воспринимать как оскорбление всей нации.

"Мы должны на уровне закона защищать домбру и запретить подобного рода нападки и оскорбления", – призвал он.

Министерству просвещения необходимо, по его словам, включить в учебную программу обучение игре на домбре, а компетентным органам, а также Управлению по делам религий усилить работу с лицами, подвергшимся негативному влиянию религиозных течений.