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Является ли домбра харамом, разъяснили в ДУМК

Является ли домбра харамом, разъяснили в ДУМК Фото: akorda.kz
Председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах Дворца мира и согласия прокомментировал вопрос о том, является ли домбра харамом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили главу ДУМК сказать, является ли домбра и целом музыка харамом в исламе. 

"ДУМК ранее несколько раз давал по этому вопросы разъяснение, и ранее здесь, во Дворце мира и согласия, проводил ряд мероприятий в честь пророка, и там звучала домра и другие национальные музыкальные инструменты", – сказал председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что таким образом домбра не является харамом, он коротко ответил: "Конечно, нет".

13 сентября спикер Мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал заявление о том, что домбра – это харам.

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