Линия 220 кВ Атырау – Кульсары не связана с энергоснабжением АНПЗ

Данная линия не связана с энергоснабжением АНПЗ.



На заводе отключились отдельные присоединения напряжением 0,4 кВ, в результате потребление АНПЗ снизилось с 64 до 56 МВт. В 08:55 персонал завода включил оборудование в работу, тем самым исходное потребление было восстановлено.