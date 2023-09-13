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Линия 220 кВ Атырау – Кульсары не связана с энергоснабжением АНПЗ

Линия 220 кВ Атырау-Кульсары не связана с энергоснабжением АНПЗ Фото: пресс-служба АО "KEGOC"
В АО "KEGOC" сообщили, что 13 сентября в 07:46 с успешным автоматическим повторным включением отключалась линия электропередачи 220 кВ Л-2025 Атырау –Кульсары, таким образом, нормальная работа сетей не нарушалась, передает Zakon.kz.

Данная линия не связана с энергоснабжением АНПЗ.

На заводе отключились отдельные присоединения напряжением 0,4 кВ, в результате потребление АНПЗ снизилось с 64 до 56 МВт. В 08:55 персонал завода включил оборудование в работу, тем самым исходное потребление было восстановлено.

АО "KEGOC" готово совместно с АНПЗ рассмотреть правильность настроек работы автоматики на заводе.

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