В Урджарском районе области Абай открылся новый медицинский пункт

В рамках Национального пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе завершаются строительные работы объектов первичной медико-санитарной помощи в самых отдаленных селах и поселках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из медицинских пунктов открылся в селе Лайбулак Урджарского района. Это позволит сельчанам получать качественную амбулаторную медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба акима области Абай, новый медицинский пункт рассчитан на 25 посещений в смену. Здание оборудовано кабинетом физиотерапии, процедурным кабинетом, аптечным пунктом, санузлом и другими помещениями для удобства пациентов и персонала.

По словам руководителя управления здравоохранения области Абай Талгата Молдабеков, 65 новых объектов сельского здравоохранения откроют в селах области.



Фото: пресс-служба акима области Абай

По Национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" планируется открытие 15 врачебных амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 40 медицинских пунктов. Это полностью закроет дефицит объектов сельского здравоохранения в регионе. Именно от области Абай поступила одна из самых крупных заявок на строительство объектов здравоохранения.

"В большинстве сел были построены новые объекты первичной медико-санитарной помощи взамен старых. Это были здания, построенные 50-60 лет назад из самана и других недолговечных материалов", – рассказал Талгат Молдабеков.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Все объекты по Национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" построены по типовым проектам и оснащены по единому требованию.

В настоящий момент ведутся последние подготовительные работы, установка мебели и монтаж оборудования.

Кстати, некоторые медицинские пункты в Бескарагайском и Бородулихинском районах уже принимают первых пациентов.

Также в Семее в рамках реализации Комплексного плана развития области Абай планируется строительство ряда крупных медицинских центров: детскую и взрослую областные больницы, Центр крови и ряд других объектов областного значения.

"На сегодняшний день практически по всем объектам завершается разработка проектно-сметной документации, будет подана на государственную экспертизу. В конце первого квартала 2025 года подрядчики намерены начать строительство детской областной больницы, которая будет располагаться в микрорайоне Ушактар", – пояснил руководитель управления здравоохранения области Абай.

Фото: пресс-служба акима области Абай

Помимо строительства новых медицинских объектов, в области модернизируют уже имеющиеся клиники и больницы. Так, например, в ближайшие дни завершиться капитальный ремонт областного перинатального центра, реконструкция и модернизация которого была начата еще в 2023 году. Только в 2024 году из областного и городского бюджетов на ремонт перинатального центра было выделено более 1,040 млрд тенге.

"Для рожениц созданы самые комфортные условия – светлые теплые палаты, оснащенные централизованной системой подачи кислорода и современной вентиляцией. Также в перинатальном центре будут новые операционные и новое медицинское оборудование. Кроме того, в перинатальном центре заменили лифты на современные вместительные подъемники", – сообщил Талгат Молдабеков.

Также, помимо областного перинатального центра, капитальный ремонт в 2024 году прошел в районных больницах Кокпектинского, Аягозского, Бородулихинского районов, в городской больнице Курчатова и в областном Доме ребенка. В целом, в 2024 году в областном бюджете на капитальный ремонт государственных больниц предусмотрено более 1,7 млрд тенге.

Что касается приобретения медицинского оборудования, то в 2023 году в рамках Национального проекта "Здоровая нация", пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранения" и трансфертов общего характера для больниц и поликлиник области Абай приобретено 430 единиц оборудования на сумму 4,8 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима области Абай

На 2024 год запланировано приобретение 159 единиц медицинской техники на 2,5 млрд тенге. За 10 месяцев 2024 года приобретено 69 единиц на 582,5 млн тенге. Однако еще до конца текущего года все приобретенное оборудование будет доставлено в медицинские центры.

Параллельно в области Абай решается вопрос с дефицитом медицинских кадров. Хотя в отличие от многих других регионов Казахстана здесь этот дефицит совсем небольшой: 64 специалиста в сельском здравоохранении и 26 врачей – в городе.

Благодаря Медицинскому университету Семея и трем медицинским колледжам проблему дефицита кадров планируется закрыть в ближайшие два-три года.





"В Абайской области реализуется собственная программа подготовки медицинских кадров. Для обучения студентов ежегодно выделяются образовательные гранты акима области, по которым ведется подготовка врачей по таким востребованным специальностям, как акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, детский хирург, кардиолог, невролог, ЛОР, офтальмолог, пульмонолог, эндокринолог, дерматовенеролог, педиатр и радиолог", – рассказал Талгат Молдабеков.

По его словам, если в 2023 году из областного бюджета были выделены средства на 23 образовательных гранта для обучения в Медицинском университете Семея, то в 2024 их количество достигло уже 45. Первые выпускники приступят к работе в больницах области Абай уже в 2025 году.

Параллельно ведется переподготовка работающих специалистов. Только в текущем году длительную стажировку в ведущих госпиталях и клиниках России, Германии и Азербайджана прошли 73 врача области Абай.