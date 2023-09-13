Пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком
Как отметил аким Риддера Даулет Батырбаев, процесс промывки занимает от нескольких часов до двух суток.
"Работы по котлоагрегатам № 1, 2, 3, монтаж трубной части экранов завершен. После заполнения и промывки котлы встанут на опрессовку, после чего начнется их розжиг", – сказал Даулет Батырбаев.
Подрядчики также говорят о том, что все работы идут без отклонений от графика. Главный инженер ТОО "DM Energy" Кайрат Досанов отметил, что на первом котле завершены сварочные работы, его заполнят и будут проводить дальнейшие гидравлические испытания.
Фото: Пресс-центр ВКО
Фото: Пресс-центр ВКО
"Отставаний по графику нет, в первую очередь, готовим третий котлоагрегат к пуску, закончили работы по монтажу трубной системы, к промывке, подключается эксплуатационный персонал Риддер ТЭЦ. Наша задача, как подрядчиков, если будут выявлены какие-то недочеты, оперативно устранить их", – подчеркнул главный инженер ТОО "Перспективные технологии" Александр Матвиенко.
Фото: Пресс-центр ВКО
После завершения всех пусконаладочных работ в домах риддерцев появится отопление.
Фото: Пресс-центр ВКО