Пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком

Ремонт котлоагрегатов № 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки, сообщает Zakon.kz.

Как отметил аким Риддера Даулет Батырбаев, процесс промывки занимает от нескольких часов до двух суток.

"Работы по котлоагрегатам № 1, 2, 3, монтаж трубной части экранов завершен. После заполнения и промывки котлы встанут на опрессовку, после чего начнется их розжиг", – сказал Даулет Батырбаев.

Подрядчики также говорят о том, что все работы идут без отклонений от графика. Главный инженер ТОО "DM Energy" Кайрат Досанов отметил, что на первом котле завершены сварочные работы, его заполнят и будут проводить дальнейшие гидравлические испытания.

Фото: Пресс-центр ВКО





Фото: Пресс-центр ВКО





"Отставаний по графику нет, в первую очередь, готовим третий котлоагрегат к пуску, закончили работы по монтажу трубной системы, к промывке, подключается эксплуатационный персонал Риддер ТЭЦ. Наша задача, как подрядчиков, если будут выявлены какие-то недочеты, оперативно устранить их", – подчеркнул главный инженер ТОО "Перспективные технологии" Александр Матвиенко.



Фото: Пресс-центр ВКО

После завершения всех пусконаладочных работ в домах риддерцев появится отопление.



Фото: Пресс-центр ВКО