Опасная погода: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 13 областях Казахстана на 12 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

В Актюбинской области ночью на западе, днем на севере, западе ожидается гололед, 13 декабря ночью на севере, западе, юге, днем на большей части области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный 13 декабря ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с. В Актобе днем ожидается гололед, 13 декабря – низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный с порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На востоке, юге области – туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный, южный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В северной половине Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается юго-восточный ветер, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается временами низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Астане ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике в четверг, 12 декабря. Подробнее можно у знать здесь.

