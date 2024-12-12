#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
516.93
542.52
4.98
События

Арестованное имущество ОПГ Коспаева на 2,2 млрд тенге пытались продать иностранцам

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 09:10 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 12 декабря 2024 года отмечено, что Агентство уже завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.

Суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которые принадлежали ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев.

Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан".

"Уже 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам".Пресс-служба АФМ РК

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей".

"Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Немного предыстории. 14 декабря 2022 года в Агентстве сообщили, что в отношении подозреваемых в рейдерстве – Коспаева и его доверенных лиц – зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

В агентстве тогда отметили, что ОПГ состояла из 11 участников, пятеро из них уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.

Отмечалось, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

9 января 2023 года АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева. Сообщалось, что от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

8 сентября 2023 года стало известно, что объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор.

Затем в мае 2024 года в АФМ рассказали о ходе расследования дела ОПГ Коспаева.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан
События
02:17, 12 декабря 2024
Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан
Опасная погода: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение
События
22:15, 11 декабря 2024
Опасная погода: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение
Спасатели обратились к жителям Астаны с важным заявлением
События
18:38, 11 декабря 2024
Спасатели обратились к жителям Астаны с важным заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: