Арестованное имущество ОПГ Коспаева на 2,2 млрд тенге пытались продать иностранцам

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 12 декабря 2024 года отмечено, что Агентство уже завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.

Суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которые принадлежали ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев.

Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан".

"Уже 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам". Пресс-служба АФМ РК

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей".

"Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Немного предыстории. 14 декабря 2022 года в Агентстве сообщили, что в отношении подозреваемых в рейдерстве – Коспаева и его доверенных лиц – зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

В агентстве тогда отметили, что ОПГ состояла из 11 участников, пятеро из них уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.

Отмечалось, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

9 января 2023 года АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева. Сообщалось, что от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

8 сентября 2023 года стало известно, что объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор.

Затем в мае 2024 года в АФМ рассказали о ходе расследования дела ОПГ Коспаева.