Арестованное имущество ОПГ Коспаева на 2,2 млрд тенге пытались продать иностранцам
В сообщении ведомства за 12 декабря 2024 года отмечено, что Агентство уже завершило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.
Суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которые принадлежали ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев.
Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан".
"Уже 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам".Пресс-служба АФМ РК
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей".
"Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Немного предыстории. 14 декабря 2022 года в Агентстве сообщили, что в отношении подозреваемых в рейдерстве – Коспаева и его доверенных лиц – зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.
В агентстве тогда отметили, что ОПГ состояла из 11 участников, пятеро из них уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос, объявлены в розыск.
Отмечалось, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.
9 января 2023 года АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева. Сообщалось, что от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.
8 сентября 2023 года стало известно, что объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор.
Затем в мае 2024 года в АФМ рассказали о ходе расследования дела ОПГ Коспаева.