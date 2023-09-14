Нефтяное месторождение, гостиницы и ТРЦ: что Кайрат Боранбаев добровольно вернул государству

Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как сказано в сообщении ведомства 14 сентября 2023 года, в рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес- центров, офисные помещения и другие активы.



"Также Боранбаевым перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге. Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования". Пресс-служба АФМ РК

Стоит отметить, что ранее Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа.

"Агентством работа по поиску и возврату активов продолжается". Пресс-служба АФМ РК

О задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года.