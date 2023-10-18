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ТРЦ и сеть фитнес-клубов вернул Боранбаев государству

ТРЦ, бизнес центр и сеть фитнес клубов вернул Боранбаев государству Фото: ФК "Кайрат"
Меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства принимаются Агентством по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть.

"В том числе, объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, а именно, здание ТРЦ "Алмалы", расположенного в золотом квадрате города Алматы, а также ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тыс. кв.м", – говорится в сообщении. 

Как отметили в АФМ, также в пользу государства передали сеть фитнес-клубов "Fitnation". Объекты находятся в городах Астана, Алматы и Костанай.

"Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров" Агентство по финансовому мониторингу 

Ранее стало известно, что Кайрат Боранбаев вернул государству более 66 млн долларов, возвращенных из-за рубежа. 

15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. О том, какое имущество суд постановил конфисковать у бизнесмена, можете узнать здесь.

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