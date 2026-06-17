Мажилис поддержал поправки в Соглашения по линии ОДКБ

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 17 июня 2026 года ратифицировали Соглашения, касающиеся деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документы направлены в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

На рассмотрение мажилисменов представили два проекта закона – "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года" и "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года".

"Первый документ направлен на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств коллективной безопасности на территории сторон. Вносимые изменения носят уточняющий и детализирующий характер и приводят нормы Соглашения в соответствие с национальными законодательствами сторон и положениями нормативных правовых документов Организации Договора о коллективной безопасности", – сказал заместитель министра обороны Аскар Мустабеков.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что также актуализируются нормы Соглашения, связанные с управлением формированиями, оперативным рассмотрением вопросов по перевозке (транзиту) формирований для решения ими задач по предназначению, а также созданием необходимых условий для функционирования формирований сил и средств коллективной безопасности на территории сторон.

"Цель проекта закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года" – совершенствование правового регулирования перевозок формирований сил и средств системы коллективной безопасности при решении ими задач по предназначению или их участии в совместных учениях", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Вносимые изменения уточняют нормы Соглашения, позволяющие повысить уровень оперативности при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований в случае принятия незамедлительных мер при выполнении ими задач по предназначению.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами – с другой стороны.