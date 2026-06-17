#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Мажилис поддержал поправки в Соглашения по линии ОДКБ

Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 11:44 Фото: akorda.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 17 июня 2026 года ратифицировали Соглашения, касающиеся деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документы направлены в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

На рассмотрение мажилисменов представили два проекта закона – "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года" и "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года".

"Первый документ направлен на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств коллективной безопасности на территории сторон. Вносимые изменения носят уточняющий и детализирующий характер и приводят нормы Соглашения в соответствие с национальными законодательствами сторон и положениями нормативных правовых документов Организации Договора о коллективной безопасности", – сказал заместитель министра обороны Аскар Мустабеков.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что также актуализируются нормы Соглашения, связанные с управлением формированиями, оперативным рассмотрением вопросов по перевозке (транзиту) формирований для решения ими задач по предназначению, а также созданием необходимых условий для функционирования формирований сил и средств коллективной безопасности на территории сторон.

"Цель проекта закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года" – совершенствование правового регулирования перевозок формирований сил и средств системы коллективной безопасности при решении ими задач по предназначению или их участии в совместных учениях", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Вносимые изменения уточняют нормы Соглашения, позволяющие повысить уровень оперативности при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований в случае принятия незамедлительных мер при выполнении ими задач по предназначению.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами – с другой стороны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Военный парад, военная спецтехника, военная техника, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, военная авиация
10:40, 14 января 2026
Статус сил и военные перевозки: Мажилис взял в работу поправки к соглашениям ОДКБ
Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности
10:48, 28 декабря 2023
Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности
Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда принял Мажилис
15:50, 20 сентября 2023
Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда принял Мажилис
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Шайдоров
12:18, Сегодня
Стали известны первые турниры Михаила Шайдорова в новом сезоне
Казахстанец Александр Бублик выступит на турнире в Мальорке перед &quot;Уимблдоном&quot;
12:11, Сегодня
Бублик выступит под первым номером на турнире в Мальорке перед "Уимблдоном"
Пётр Ян
11:32, Сегодня
"Я дал согласие": Пётр Ян принял бой с Шоном О’Мэлли
Чемпион мира из РК Жусупов и триумфатор ЭКМ Рейес из Бразилии встретились на турнире в Китае
11:14, Сегодня
Главный конкурент Торехана Сабырхана Жусупов триумфально стартовал на Кубке мира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: