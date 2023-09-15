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"Химические ожоги дыхательных путей" вернули в реестр заболеваний после вмешательства Антикора

Химические ожоги дыхательных путей возвращены в реестр заболеваний после вмешательства Антикора Фото: pixabay
По информации Антикоррупционной службы, после изучения и анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз "Химический ожог дыхательных путей" был возвращен в реестр заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Антикоре, отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе.

"Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что экологическую ситуацию и реализации Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области обсудили на выездном заседании общественного совета Агентства по противодействию коррупции.

В целом проблема загрязнения региона является основным вопросом Карты коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области.

Так, антикормониторингом обнаружены факты подачи заведомо фиктивного геологического отчета. Этот отчет был подан на утверждение государственной комиссии по запасам.

"Согласно геологическому отчету разведано якобы наличие 26,6 млн кубических метров полезного ископаемого в виде материала "Суглинки". При этом весь объем разведанного и утвержденного материала-суглинки на территории ВКО и области Абай составляет всего 6 млн куб.метров. Фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия. Так как этот объем планировался для возведения дополнительных хранилищ радиоактивных, токсичных отходов".Антикоррупционная служба

Всего за 8 месяцев Антикоррупционной службой проведено более 150 анализов коррупционных рисков и мониторингов по всей стране. По итогам которых внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

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