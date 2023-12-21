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Антикор начал проверять Министерство туризма и спорта

Антикор начал проверять Министерство туризма и спорта Фото: Zakon.kz
В Антикоррупционной службе сообщили о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в сфере спорта, передает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, специалисты проанализируют деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций по вопросам финансирования спорта.

Кроме того, будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.

Как было отмечено обычные казахстанцы могут поучаствовать в проведении анализа.


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Елена Вебер
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