Антикор начал проверять Министерство туризма и спорта
Фото: Zakon.kz
В Антикоррупционной службе сообщили о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в сфере спорта, передает Zakon.kz
Как отметили в ведомстве, специалисты проанализируют деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций по вопросам финансирования спорта.
Кроме того, будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.
Как было отмечено обычные казахстанцы могут поучаствовать в проведении анализа.
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